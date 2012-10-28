نشریات زرد سَمی نیستند/ ادای احترام به اهالی قلم و اندیشه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی "افسون شهرت از تیتر تا گیشه" با موضوع تعامل دوسویه بازیگران و رسانه‌ها با حضور نیوشا ضیغمی و شهرام حقیقت دوست و با اجرای شهرام شکیبا عصر امروز یکشنبه 7 آبان ماه در سرای روزنامه نگاران نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

شهرام حقیقت دوست در این نشست با اشاره به اینکه از یک سال پیش که نشست مشابهی در نمایشگاه مطبوعات برگزار شده تا به حال یک گفتگو داشته است، اظهار کرد: برای سریال "خداحافظ بچه" گفتگویی انجام دادم که از آن رضایت داشتم. با این حال چندان اهل گفتگو نیستم. البته معتقدم نشریات زرد سمی نیستند و وجودشان برای جامعه لازم است.

وی ادامه داد: من برای افرادی که قلم در دست دارند، احترام قائل هستم؛ چراکه آنها با اندیشه شان کار می کنند و باید دست و پایشان را بوسید. با این حال قلم حرمت دارد و باید در راستایی حرکت کند که چیزی به افراد بیفزاید.

خبرنگاران را می‎فرستند پوززنی

این بازیگر تئاتر و تلویزیون تصریح کرد: گاهی احساس می کنم یک سردبیر، خبرنگار جوانی را با این هدف برای مصاحبه با ما فرستاده که پوزمان را بزند! من این حس را داشتم. اما ای کاش افراد با تجربه ای روبروی ما برای مصاحبه بنشینند.

حقیقت دوست تنها خواسته اش از خبرنگاران را این چنین اعلام کرد: دوست دارم فرد مصاحبه کننده اطلاعات کاملی از من داشته و به اثری که درباره اش حرف می زنیم اشراف داشته باشد.

وی افزود: برای نمایشی که اخیرا بازی کرده بودم، نشست خبری برگزار شد که در آن حدود 25 خبرنگار حاضر بودند. کمی که از نشست گذشت، سوال کردم که چه تعدادی نمایش را دیده اند؟ تنها چهار دست بالا رفت.

شکیبا در ادامه به طعنه گفت: این که خوب است. من منتقدانی دیده ام که بدون تماشای اثر آن را نقد کرده اند.

وی همچنین گفت: مطبوعات زرد را از آن رو که بر روی کاغذهای ارزان تر به رنگ زرد در فرانسه چاپ می کردند، به این نام می خواندند. اما حالا اوضاعشان بهتر شده است و کاغذهای آنها بهتر است.