بکارگیری تعابیر نادرست توسط برخی ازمسئولین خراسان شمالی در مورد مردم استان شایسته نبود

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بجنورد عصر یکشنبه در نشست با مسئولان فرهنگی استان با انتقاد از برخی اظهارنظرهای مسئولین استانی در مورد پیشینه مردم خراسان شمالی قبل از سفر رهبر انقلاب افزود: متاسفانه در روزهای گذشته برخی از مسئولین در مورد مردم خراسان شمالی تعابیری را به کار بردند که اصلا شایسته نبود.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن و ارزشگذاری به سفر پر خیر و برکت رهبر انقلاب به این استان، نباید با تحقیر و یا تخریب پیشینه غنی فرهنگی و انقلابی مردم خراسان شمالی همراه باشد تصریح کرد: اینکه سفر رهبر انقلاب به این استان دستاوردهای معنوی فراوانی را به همراه داشت، درست است، اما این دلیلی برای اظهارنظرهای تحقیرآمیز در مورد سابقه تاریخی این استان نیست.

حجت‌الاسلام یعقوبی اضافه کرد: مردم خراسان شمالی مردمی غیور و ولایتمدار بوده و همواره در مسیر حمایت از ولایت ثابت قدم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته استاندار خراسان شمالی در نشست شورای اداری این استان در توضیح این نکته که(به زعم وی) پیش از سفر رهبری به خراسان شمالی، مردم ایران در مورد اهالی این استان نگاه خوبی نداشتند، صفات و القاب تحقیر آمیزی را در مورد مردم این استان به کار برد که موجب کدورت و رنجش خاطر بسیاری از اهالی این استان شد.

این در حالی است که خراسان شمالی همواره در مسیر اهداف و آرمان‌های امام(ره) و انقلاب افتخار آفرینی کرده و سند بارز آن نیز تقدیم دو هزار و 635 شهید، شش هزار و 613 جانباز، 370 آزاده در دوران دفاع مقدس و حضور 33 هزار رزمنده از این استان در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل است.