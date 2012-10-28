دانشگاهها باید مستقل بوده و به جامعه جهت دهند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری در آیین تودیع و معارفه معاونین جدید واحد بناب با بیان اینکه دانشگاهها باید مستقل باشند افزود: دانشگاهها باید به جامعه جهت دهند و تأثیرگذار باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در انتخاب معاونین واحد هیچگونه فشار و حتی پیشنهادی نیز نداشتیم گفت: معاونین جدید براساس لیاقت و تواناییهای آنها انتخاب شده اند.

دکتر امیری خطاب به معاونین خود گفت: هر وقت دیدید بنده برخلاف قانون و ضوابط دستوری داده و یا اقدامی کرده ام، حتماً آنرا به من گوشزد نموده و در انجام کارهای غیرقانونی به من تذکر دهید و کمک نکنید.

در این آیین حجت الاسلام دکتر سید باقر سیدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با اشاره به جایگاه مسئولیت از دیدگاه اسلام گفت: مسئولین باید به مسئولیت به عنوان یک امانت نگاه کنند و در حد توان به وظیفه خود عمل نمایند.

حجت الاسلام دکتر سیدی با اشاره به اینکه واحد بناب زبانزد است، گفت: این افتخار در سایه تلاش مسئولین، اساتید و کارکنان این واحد به ثمر نشسته است.

وی یکی از امتیازات واحد بناب را نیروپروری دانست و تصریح کرد: همه ما عضو این خانواده هستیم و نباید اجازه دهیم برخی حرفهای ناپخته درخصوص این واحد بر سر زبانها بیفتد.

وی در عین حال اذعان کرد: اگر نیت ها خالص باشد، قطعاً خداوند نیز در انجام کارها به ما کمک خواهد کرد.



حجت الاسلام دکتر سیدی تأکید کرد: همدلی و صمیمیتی در بین اساتید و کارکنان مرکز وجود دارد، نگذاریم با برخی حرفهای بی اساس به آن خدشه وارد شود.

در ادامه این آیین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاونین قبلی؛ معاونین آموزشی، اداری و مالی، پژوهشی و دانشجویی واحد تودیع و آقایان دکتر حسن اسداله فام، دکتر جعفر بیک زاده و علی کرامتی به ترتیب به عنوان معاونین جدید آموزشی، پژوهشی وفناوری و اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب معرفی شدند.