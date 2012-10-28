هشدار دیده بان حقوق بشر به آل سعود / از تعقیب معترضان دست بردارید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات سعودی خواست که از تعقیب قضایی مردم عربستان به سبب مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز خودداری کنند.

جو استورک معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر گفت : رژیم سعودی به جای حل ریشه ای مشکلات از سیستم قضایی برای مجازات آنها استفاده می کند.

وی افزود: این اقدامات علیه فعالان سیاسی به منزله تلاش برای در محدودیت قرار دادن و مزاحمت برای فعالان در سراسر عربستان است.

شایان ذکر است که علاوه بر اتهامات بی اساس علیه تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز از جمله ایجاد هرج و مرج و فتنه افکنی، بسیاری از زندانیان سیاسی سالها بدون محاکمه در بند رژیم به سر می برند.