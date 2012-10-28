تدوین و انتشار فیلم ظرفیت های صادراتی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتظری افزود: فیلم توانمندی ها و ظرفیت های صادراتی گیلان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، شرکت کشتیرانی دریای خزر و سه واحد بخش خصوصی استان در حال تدوین است.

وی اظهارداشت: این فیلم بصورت DVD و به مناسبت گرامیداشت روز ملی صادرات در حال تهیه بوده و پس از برگزاری مراسم روز ملی صادرات در استان گیلان توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: یکی از مهمترین اهداف تهیه چنین فیلمی، شناساندن جاذبه های سرمایه گذاری و ایجاد تعامل در این بخش برای هیئت های تجاری کشورهای هدف بوده است.

وی یادآورشد: در این فیلم ظرفیت ها و زیرساخت های موجود در استان برای تقویت صادرات غیرنفتی معرفی و مورد بررسی قرار می گیرد که از مهمترین آنها اشاره به وجود ظرفیت های از قبیل داشتن مرز زمینی و دریایی با کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه، وجود بنادر بویژه بندر انزلی و بندر آستارا بعنوان نخستین بندر خصوصی کشور، راه آهن در حال ساخت قزوین – رشت، انزلی، قرار گرفتن در مسیر کریدور نوستراک و غیره است.

31 هزار متر مکعب چوب از روسیه وارد کشور شد

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی گفت: در مهر ماه امسال 31 هزار و 100 متر مکعب چوب از روسیه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.

محمد رضا ملایی افزود: همچنین در این مدت از گمرک انزلی 16 هزار و 637 تن گندم خوراکی و هزار و 500 تن جو دامی و 40 تن سبوس چاودار وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در مهر ماه امسال انواع محصولات کشاوری از قبیل چای، خرما، کشمش، پسته، سیب زمینی و برگه قیصی از طریق این گمرک به کشورهای روسیه، آلمان، انگلستان، هندوستان، قزاقستان، اندونزی، لهستان، امارات و ترکمنستان صادر که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 12.56درصد افزایش نشان می دهد.

برخورد شدید با اخلالگران بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با توجه به سوء استفاده برخی از کسبه از افزایش قیمت دلار و ایجاد تشویش روانی مبنی بر کمبود کالای و عدم عرضه آن با اخلال گران بازار به شدت برخورد خواهد شد.

رضا قشلاقی با بیان اینکه برخی افراد سود جو با ایجاد جو روانی و عدم عرضه کالا سعی در اخلال در بازار را دارند، افزود: طرح تشدید نظارت بر واحدهای عرضه کالا و خدمات از استان گیلان از سوی ضابطان تعزیرات حکومتی در حال اجراست.

وی یادآورشد: در این زمینه در مهر ماه سال جاری از هزار و 576 فقره پرونده متشکله از سوی ضابطان همگی رسیدگی شد و متهمان به مبلغ چهار میلیارد و 491 میلیون و 745 هزار و 958 ریال در حق دولت محکوم شدند.

فعالیت 2500 پایگاه سنجش بینایی کودکان در گیلان

مدیر کل بهزیستی گیلان از اجرای برنامه سنجش بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان (آمبلیوپی) در دو هزار و 500 پایگاه در استان خبرداد.

کیانوش کوچکی نژاد با بیان اینکه برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در طول سال اجرا می شود، افزود: هر ساله در آبان ماه بصورت فراگیر تر در تمامی مهد های کودک تحت نظارت، برخی از خانه های بهداشت و مدارس مناطق شهری و روستایی انجام می گیرد.

وی همچنین جامعه هدف بهزیستی را در این برنامه کودکان سه تا شش سال عنوان کرد و اظهارداشت: در صورتی که پس از معاینه کودکی بعنوان آمبلیوپ ( تنبلی چشم ) تشخیص داده شد اقدامات و راهنمایی های لازم برای پیشگیری از نابینایی و کم بینایی کودک صورت می پذیرد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: پایگاههای ثابت و دائمی برنامه سنجش بینایی و پیشگیری از تنبلی چشم 33 مرکز در استان هستند که در صدد افزایش آن هستیم تا در طول سال برای خانواده های متقاضی این معاینه، فعال باشد.

وی یادآورشد: در سال گذشته افزون بر 57 هزار و 500 کودک سه تا شش سال مورد سنجش قرار گرفتند که از این تعداد 470 کودک آمبلیوپ تشخیص داده و مورد درمان قرار گرفتند.

تشدید نظارت بر واحدهای عرضه کالا و خدمات درآستارا

طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه کالا و خدمات در راستای سیاست های دولت در آستارا برگزار شد، در این زمینه از 41 واحد مورد بازرسی 13 واحد متخلف با اتهام های گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلفاتی متهمان برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی آستارا معرفی شدند.

واگذاری صدور مجوز آبزی پروری در امتداد اصل 44 قانون اساسی

مدیرکل شیلات گیلان واگذاری صدور مجوز آبزی پروری را در امتداد اصل 44 قانون اساسی، کاهش امور تصدی گری دولت و پرداختن به مبانی تولی گری و امور زیر بنایی توسط شیلات دانست و خواستار تسریع در انتقال صدور مجوزهای آبزی پروری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به سوابق ارزشمند و توانمندی کارشناسی شیلات شد.

حجت سعیدی ازرهاسازی بچه ماهی 15 گرمی در رودخانه سفید رود خبرداد و افزود: در خلال عملیات رها کرد بچه ماهیان سفید فرم بهاره در سال جاری از سوی مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری افزون برپنج هزار قطعه بچه ماهی سفید با میانگین وزن 15 گرم در محل رودخانه سفیدرود رهاسازی شد.

وی ادامه داد: این بچه ماهیان حاصل عملیات تکثیر سال جاری مرکز شهید انصاری بوده که هدف از نگهداری آنها بررسی قابلیت رشد گونه مزبور در یک دوره پرورش و ارزیابی امکان علامت گذاری این گونه با استفاده از علامت های رنگی ( الاستومر ) بوده است.

مدیرکل شیلات گیلان یادآورشد: با استناد مطالعات و تحقیقات انجام گرفته پارامتر وزن یکی از مولفه های اثرگذار در میزان ضریب بازگشت بچه ماهیان در فرآیند بازسازی محسوب می شود که لازمه بررسی میزان اثر بخشی شاخص وزن علامت گذاری ماهیان و رهگیری میزان صید ماهیان علامت گذاری شده در مراکز صیدگاهی خواهد بود.