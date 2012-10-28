اعلام محورهای دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ملی تاریخ نه آبان سال جاری در گرگان با محورهای لیمنولوژی، فیزیولوژی آبزیان، تکثیر و پرورش آبزیان، بیولوزی و تنوع زیستی، روش های نوین صید آبزیان، فناوری زیستی و نانوفناوری، بازاریابی و بسته بندی آبزیان و حفاظت محیط زیست دریای خزر برگزار می شود.

اکوتوریسم و مدیریت سواحل، عمل آوری فراورده های نوین شیلاتی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، کنترل کیفی فراورده های شیلاتی، مدیریت ذخایر آبزیان، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، بهداشت و بیماری های آبزیان و اصلاح نژاد آبزیان از دیگر محور های مورد بررسی در این همایش است.

کسب چهار عنوان برتر گلستان در دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه های منطقه هشت کشور



این جشنواره با حضور دانشگاه های استان گلستان ، مازندران ، گیلان ، قزوین و سمنان با هدف جهت دهی مناسب به فعالیت روابط عمومی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد .



دراین جشنواره ها آثار عملکردی روابط عمومی ها در 10 بخش مستند سازی، پژوهش و افکار سنجی، اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشارات، روابط عمومی الکترونیک، توانمند سازی، برنامه ریزی و نظارت، نوآوری و ایده های برتر، مراسم ها و مناسبت ها و ارتباطات به دبیرخانه جشنواره ارسال و از سوی هیأت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.



بر اساس نظر هیأت داوران جشنواره ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در چهار بخش تبلیغات و انتشارات، ارتباطات ، روابط عمومی الکترونیک ، نظارت و برنامه ریزی موفق به کسب مقام اول شد .

همچنین روابط عمومی دانشگاه در پنج بخش مستند سازی ، پژوهش و افکارسنجی ، اطلاع رسانی ، توانمند سازی ، نوآوری و ایده های برتر حائز مقام دوم جشنواره شد .