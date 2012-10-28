جنایت جدید تروریستهای تکفیری در کاظمین/ چندین نفر شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کاظمین خبر داد.
بر اثر این انفجار تروریستی، چندین نفر شهید و زخمی شده اند. پیشتر نیز تروریستهای تکفیری در جنایتی علیه زائران ایرانی عتبات عالیات، شماری از آنها را شهید و زخمی کردند.
مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) و حضرت امام جواد(ع) در کاظمین قرار دارد.
رسانه های عراق نیز از انفجار در شهر مدائن در جنوب بغداد و کشته شدن دست کم دو نفر بر اثر آن خبر دادند، در این انفجار چهار نفر دیگر زخمی شدند.
رسانه های خارجی لحظاتی پیش از جنایت تروریستهای تکفیری در منفجر کردن یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کاظمین خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کاظمین خبر داد.
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