جنایت جدید تروریستهای تکفیری در کاظمین/ چندین نفر شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کاظمین خبر داد.



بر اثر این انفجار تروریستی، چندین نفر شهید و زخمی شده اند. پیشتر نیز تروریستهای تکفیری در جنایتی علیه زائران ایرانی عتبات عالیات، شماری از آنها را شهید و زخمی کردند.



مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) و حضرت امام جواد(ع) در کاظمین قرار دارد.



رسانه های عراق نیز از انفجار در شهر مدائن در جنوب بغداد و کشته شدن دست کم دو نفر بر اثر آن خبر دادند، در این انفجار چهار نفر دیگر زخمی شدند.