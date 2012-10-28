  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۳۷

اخبار فلسطین/

هشدار مبارزان فلسطینی به صهیونیستها/ جنایات را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت

هشدار مبارزان فلسطینی به صهیونیستها/ جنایات را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت

هشدار گردانهای صلاح الدین به صهیونیستها درباره تجاوزگری و کشتن فلسطینی ها و جدیت مسئولان فتح برای پیگیری تلاشها در سازمان ملل متحد برای شناسایی به عنوان یک کشور ناظر از مهمترین تحولات اراضی اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا ، ابو مجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین گفت: گردانهای ناصر صلاح الدین به دفاع از ملت فلسطین پایبند است و جنایات رژیم صهیونیستی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

وی افزود: اقدام گردانهای صلاح الدین در حمله به شهر بئر السبع با موشکهای گراد در صبح امروز پیامی به رژیم صهیونیستی بود تا بداند مبارزه محدوده جغرافیایی نمی شناسد و شهرهای مرکزی اراضی اشغالی نیز از تیررس موشکهای فرزندان فلسطینی در امان نخواهند بود.

ابومجاهد بیان کرد: مقاومت اشغالگران را آرام نخواهد گذاشت و رزمندگان مقاومت آماده رویارویی با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت استوار فلسطین هستند.

وی افزود: ما اجازه مباح شمردن خون فلسطینی ها را نمی دهیم و دشمن باید تبعات جنایات و دشمنی اش را علیه ملت فلسطین بپردازد.

از سوی دیگر اسامه القواسمی سخنگوی جنبش فتح گفت : ما هرگز از تلاشهای خود برای عضویت به عنوان یک کشور ناظر در سازمان ملل متحد با وجود فشارها و تهدیدات مالی و سیاسی دست بر نمی داریم.

وی افزود: تلاشها برای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور ناظر در سازمان ملل ادامه می یابد و این به منظور تثبیت حقوق فلسطینی ها در همه اراضی سال 1967 است.

القواسمی بیان کرد: سرزمین فلسطین اشغال شده است و سرزمین مورد منازعه نیست. ما با فشارهای اسرائیل و آمریکا برای مقابله با تلاشهای خود مقابله می کنیم.

کد مطلب 1730820

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