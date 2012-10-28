هشدار مبارزان فلسطینی به صهیونیستها/ جنایات را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا ، ابو مجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین گفت: گردانهای ناصر صلاح الدین به دفاع از ملت فلسطین پایبند است و جنایات رژیم صهیونیستی را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

وی افزود: اقدام گردانهای صلاح الدین در حمله به شهر بئر السبع با موشکهای گراد در صبح امروز پیامی به رژیم صهیونیستی بود تا بداند مبارزه محدوده جغرافیایی نمی شناسد و شهرهای مرکزی اراضی اشغالی نیز از تیررس موشکهای فرزندان فلسطینی در امان نخواهند بود.

ابومجاهد بیان کرد: مقاومت اشغالگران را آرام نخواهد گذاشت و رزمندگان مقاومت آماده رویارویی با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت استوار فلسطین هستند.

وی افزود: ما اجازه مباح شمردن خون فلسطینی ها را نمی دهیم و دشمن باید تبعات جنایات و دشمنی اش را علیه ملت فلسطین بپردازد.

از سوی دیگر اسامه القواسمی سخنگوی جنبش فتح گفت : ما هرگز از تلاشهای خود برای عضویت به عنوان یک کشور ناظر در سازمان ملل متحد با وجود فشارها و تهدیدات مالی و سیاسی دست بر نمی داریم.

وی افزود: تلاشها برای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور ناظر در سازمان ملل ادامه می یابد و این به منظور تثبیت حقوق فلسطینی ها در همه اراضی سال 1967 است.

القواسمی بیان کرد: سرزمین فلسطین اشغال شده است و سرزمین مورد منازعه نیست. ما با فشارهای اسرائیل و آمریکا برای مقابله با تلاشهای خود مقابله می کنیم.