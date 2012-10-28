رسانه ها روحیه مطالبه گری را گسترش دهند/ تلاش مجمع نمایندگان برای توسعه کرمان

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ماههای اخیر جلسات مختلفی در راستای توسعه استان با وزرا و رئیس جمهور برگزار کردند و در نهایت این جلسات نتیجه مطلوبی در راستای توسعه و پیشرفت کرمان خواهد داشت.

وی افزود: باید روحیه مطالبه گری را با کمک رسانه ها گسترش دهیم و در راستای ایجاد نگاهی منطقی در بین مسئولان در خصوص توانمندیهای کرمان تلاش کنیم.

وی با اشاره به نشست راهبردی استان کرمان گفت: این نشست با حضور معاون رئیس جمهور، نائب رئیس مجلس و چندین وزیر در کرمان تشکیل شد و مصوبات بسیار خوبی در راستای توسعه استان به تصویب رسید که بدون شک گامهای موثری در راستای توسعه کرمان است.



زاهدی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است نشست ستاد راهبری استان کرمان با حضور معاون رئیس جمهور به صورت ماهانه در تهران برگزار شود و راههای توسعه کرمان پیموده شود.



وی همکاری مسئولان و نمایندگان مجلس را در راستای رفع موانع و پیشرفت کرمان بسیار موثر دانست.

وی رفع مشکل کم آبی، توسعه صنایع و معادن و ایجاد زیر ساختهای مختلف را از جمله نتایج این نشست برشمرد.