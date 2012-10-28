محجوبیسم در هنر ایران باید مورد توجه قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یکشنبه 7 آبان ، خانه هنرمندان میزبان مراسمی برای گرامیداشت حسین محجوبی؛ نقاش پیشکسوت ایران بود که در این مراسم جواد مجابی، خسرو سینایی و مجید سرسنگی سخنرانی کردند.

در ابتدای این برنامه جواد مجابی گفت: محجوبی دو مدل و دو گونه نقاشی کرده است. در ژانر اول سایه ها و سایه روشن های درختان، اسب ها و عمارت های شمالی که از سفال و سفالینه ها پر شده اند و در بخش دوم تاکید روی اسب ها و د رحاشیه درخت هاست.

وی افزود: تاکید محجوبی بر اسب خالی نیست. او تاکید بسیاری بر روی خطوط و اسلیمی های اسب و محیطی که اسب ها را در آن قرار می دهد دارد. او اسب‌ها را تنها در تابلو رها نکرده است و بسیاری موارد دیگر را نیز لحاظ می کند.

وی ادامه داد: کارهای محجوبی به نوعی با خط و خوشنویسی ارتباط گرفته و در بسیاری از نقاط تابلوهای خود به خط کشی های معمارانه رسیده است. قلم خطوط متوازن و غالبا گرویده به زیبایی ها در آثار محجوبی زیاد است. استاد محجوبی سفرهای زیادی نیز به اقصی نقاط دنیا داشته است که از همه سفرهای خود ره توشه های هنری خوبی با خلق اثر به همراه خود اورده است.

مجابی خاطرنشان کرد: در آثار استاد بهشت ایرانی به همراه دیوار چین و ساختمان های روسیه و ... گنجانده شده است. محجوبی تنها منعکس کننده ساختمان‌های خارجی نبوده بلکه آنها را با ذهن خود ترکیب کرده و ذهن نقاش است که بر روی بوم خلق شده است.

این منتقد هنری از ذهن خلاق و رویاپردازنده محجوبی به عنوان غیب آگاهانه و ناآگاهانه نقاش یاد کرد و گفت: پشت عالم نقاشی های محجوبی و در تمام زیبایی های آثارش صلح و اعتدال را برای انسان آرزو می کند.

وی به شباهت های آثار محجوبی با دنیای مینیاتور اشاره کرد و گفت: رنگ سازی های متنوع اسلیم های چرخشی بدن های اسب ها حتی پر بودن تابلوها به مینیاتور طعنه می زند و به ویژگی های این سبک و گونه هنری می رسد مانند مینیاتور در تابلوهیچ جای خالی وجود ندارد و نقاش به وسیله مخلوقات خود تمام تابلو را پر کرده است.

در ادامه خسرو سینایی؛ فیلمساز و کارگردان به روی صحنه رفت و گفت: حرف زدن درمورد محجوبی سخت است. مشکل ترین کار یک هنرمند این است که به به من کیستم و ذهنیت من چیست؟ پاسخ دهد. هنرمند باید خود را کشف کند نه در حرف هایش بلکه در آنچه که خلق کرده است.

وی هنر را یک مولفه صادق دانست و بیان کرد: باید این را به عنوان یک اصل بپذیریم که هنر صادق است و بیان کننده واقعیت ذهنی هنرمند است. محجوبی با آثارش زندگی کرده است. زمانی در سال 51 قرار بود فیلمی برای حاج مصور الملکی بسازم و قرارم این بود که فیلم به نسلی فراموش شده باشد برای همین فکر کردم که شروع فیلم با قارقار کلاغ باشد پس یک کلاغ گرفتیم و برای اینکه فرار نکند آن را به درختی بستیم ولی دسته ای کلاغ به او هجوم آوردند و قصد کشتنش را داشتند. روح اسارت ناپذیری کلاغ همیشه برای من جالب بوده است. این خاطره را گفتم که بگویم من ملهم از کلاغ هایی که در تابلوهای محجوبی دیدم در اکثر فیلم هایم از این پرنده استفاده میکنم.

وی در مورد سابقه شناخت محجوبی توضیح داد: در سال 47 در حاشیه نمایشگاه 25 سال هنر ایران که در موزه ملی برپا شده بود با بسیاری از استادان سپیدموی امروز و سیاه موی دیروز صحبت کردم از جمله با استاد محجوبی و از همان زمان دوستی و ارادت من به محجوبی آغاز شد.

سینایی به مینیاتور نهفته در آثار محجوبی اشاره کرد و گفت: وقتی به آثار محجوبی نگاه میکنیم از مینیاتور و ان خطوط روشن و پس زمینه های روشن به این نتیجه میرسیم که محجوبی همه اطراف خودرا گرفته ولی آنها را مستقیم به روی تابلو نیاورده است بلکه در ذهن خود هضمشان کرده و خود محجوبی را به روی تابلو اورده است.

وی محجوبی را نقاش صلح و صفا و طبیعت نامید و بیان کرد: البته محجوبی گلایه نیز دارد و از اینکه چه به سر طبیعت آورده ایم نیز گلایه دارد.

این کارگردان سینما در بخشدیگری از صحبت هایش گفت: در غرب اگر یک راهی را کسی برود آن را به نام او می زنند به عنوان مثال دن ژوئن کسی بوده که مدام عاشق این و آن می شده است به همین خاطر به اینگونه افراد دون ژونیسم میگویند و یا دنباله روهای فروید میگویند فرودیسم. ما در نقاشی های ایران نیز باید به این برسیم که محجوبیم وجود دارد ولی متاسفانه به آن رسیدگی و توجه نمی شود.

سینایی در پایان گفت: محجوبیسم یک سبک نقاشی نیست بلکه دنیا را به چشم زیبایی و لطافت دیدن است.

در ادامه و بعد از صحبت های رضا درخشانی در مورد سبک نقاشی های محجوبی، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان در سخنانی کوتاه گفت: غربی ها یک اثر هنری خلق می کنند وسال ها در مورد آن حرف می زنند ولی ما در ایران افرادی مانند محجوبی داریم که سال ها در بالاترین سطح هنری کار کرده اند ولی در مورد شان حرفی زده نمی شود.

وی افزود: ما یک سری غلط رایج داریم که اتفاقا بر آن پافشاری هم میکنیم مانند اینکه می گوییم ایرانی ها در کار جمعی نمیتوانند موفق بشوند بلکه در کار انفردای است که میتوانند ظهور کنند ولی من میگویم که با یک کار جمعی خوب میتوانیم هنر را از مظلومیت در بیاوریم.

سرسنگی با ذکر این جمله که "هنرهای تجسمی مظلوم است" گفت: اگر هنرهای تجسمی به درجه رفیعی از مرتبه رسیده است چند عامل مهم دارداز جمله اینکه تعداد استادان در این حوزه بسیار زیاد است و دیگر اینکه ما به شدت در حوزه هنرهای تجسمی وامدار اخلاق مداری و استاد محوری هستیم و این استادان هنرهای تجسمی به خصوص نقاشی را از حواشی دو رنگه داشته اند.

گفتنی است همزمان با این مراسم گرامیداشت نمایشگاهی از آثار محجوبی نیز در نگارخانه ممیز به نمایش گذاشته شده است.

همچنین کتاب آثار وی نیز در پایان این مرام رونمایی شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این نمایشگاه می‌توانند همه روزه از ساعت 14 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند.