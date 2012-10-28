شیوع بیماری ایدز در کشور سرعت یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه آمارهای بین‌المللی شیوع بیماری ایدز در کشورهای اروپایی سیر نزولی پیدا کرده است، افزود: کاهش شیوع ایدز در این کشورها تنها با داشتن برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی توانست روند کاهشی را به خود بگیرد.

وی با اعلام اینکه معتادان تزریقی نقش چشمگیری در شیوع بیماری ایدز در کشور دارد، یاد‌آور شد: به‌طور حتم قبل از اینکه این بیماری به فاجعه تبدیل شود، نسبت به ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری و درمان آن، باید اقدام کرد.

این نماینده مجلس نهم٬ با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی در رابطه با کنترل میزان شیوع بیماری ایدز در کشور٬ تصریح کرد: پیشگیری و درمان بیماری ایدز نیازمند اراده‌ای ملی و نقش آفرینی تمامی دستگاه‌های مربوطه بهزیستی، سازمان زندان‌ها، وزارت تعاون٬ کار و رفاه‌اجتماعی در امر درمان و سلامت است.

نظری‌مهر ایدز را یک بیماری با پیچیدگی‌های خاص خود معرفی کرد و ادامه داد:‌ این بیماری از پیشگیری تا درمان با معضلات بسیاری همراه است، لذا مهمترین گامی که باید در جهت مقابله با این بیماری برداشته شود٬ آموزش به شمار می‌رود.

وی با اشاره به هزینه سنگین درمان بیماری ایدز، بیان کرد: هزینه‌های این بیماری با اقتصاد یک خانواده معمولی قابل تأمین نیست و حتما باید در این باره برنامه‌ای پیاده شود که بتوان مبتلایان به ایدز و خانواده‌ آنان را از نظر درمانی تا آنجا که توان دولت اجازه می‌دهد مورد حمایت قرار داد.

دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با اعلام اینکه بیماران مبتلا به ایدز باید از خدمات بهداشتی و درمانی لازم برخوردار شوند٬ افزود:‌ وضعیت و موقعیت اجتماعی این بیماران تا حدی که به دیگران آسیب نرساند باید رعایت شود.