عکاسان کرمانشاهی به گامشان و شاپور آباد رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس خانه عکاسان ایران روز پنج شنبه شش مهرماه 1391با حضور در جمع 20 نفره هنرمندان عکاس خانه عکاسان؛ انجمن عکاسان و انجمن سینمای جوان در تور یک روزه به روستاهای گامشان و شاپورآباد بخش دینور واقع در 50 کیلومتری کرمانشاه سفر کرد.

رسول اولیاء زاده عکاس و رئیس خانه عکاسان ایران ؛کارشناس ارشد گرافیک ومدرس عکاسی دانشگاه های هنر تهران روز چهارشنبه پنج مهرماه 1391 در جمع هنرمندان عکاس عضو خانه عکاسان حوزه هنری ؛انجمن عکاسان ؛ انجمن سینمای جوان و جمعی از هنرمندان گرافیست در نشستی با عنوان:عکاسی مستند وفتوژورنالیسم شباهت ها و تفاوت های این دو بخش را مورد بررسی قرارداد.



اولیاءزاده در ابتدای با اشاره به این مطلب که شیوه های ارتباط بین انسان ها شامل ارتباطات کلامی ؛ شنیداری و بصری است، تاکیدکرد: یک عکاس خوب برای تولید یک اثر ماندگار و خوب لازم است هفت نکته را به عنوان ((هفت ت)) در نظر داشته باشند که عبارتند از: تامل ؛ تفکر؛ تحلیل ؛ تخیل ؛ تعقل ؛ تنویر ؛ تولید.

وی ضمن اشاره به خصوصیات و تفاوت های عکس خبری و مستند یادآور شد: در عکس خبری خیلی تکنیک ها مهم نیستند و مهمترین ویژگی یک عکس خبری ؛ شارپ بودن تمام عکس است و بایستی تمام قسمت های عکس از لحاظ ارزشهای بصری مهم باشد.



رییس خانه عکاسان ایران روز پنج شنبه شش مهرماه 1391با حضور در جمع 20 نفره هنرمندان عکاس خانه عکاسان؛ انجمن عکاسان و انجمن سینمای جوان در تور یک روزه به روستاهای گامشان و شاپورآباد بخش دینور واقع در 50 کیلومتری کرمانشاه و با هدف آشنایی با جاذبه های گردشگری و شناسایی منابع بکر وغنی بومی محلی سفر کرد و در این سفر گفت: برای ارایه مجموعه مستند داشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در مورد روستا یا مکان مورد نظر کمک می کند تا عکس های خوب و تاثیر گذاری داشته باشیم.



وی افزود: هنرمندان عکاس علاوه بر فرم بعنوان یکی از عناصر تکنیکی و بصری در عکس با دیگر نشانه ها وپارامترها مثل نقطه ؛ خط ؛ سطح و....آشنا باشند.

وی ادامه داد: بخشی از این یادگیری و آشنایی فطری و بخش دیگر ان اکتسابی و بایستی از طریق آموزش کسب شود.

وی از عکاسان کرمانشاهی دعوت کرد تا جهت برگزاری نمایشگاهای عکس با خانه عکاسان ایران تعامل و تبادل نظر بیشتری داشته باشند .

