قهرمانان فیروزکوهی فوتسال المپیاد ورزشی دانشجویان کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه که توانسته بود با شکست همه رقیبان بر سکوی قهرمانی پنجمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان سراسرکشور تکیه بزند، مورد استقبال و تجلیل قرار گرفت.

کاظم شادمهر مربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد فیروزکوه در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری و سطح مسابقات، از مسئولان دانشگاهی خواست تا برای اعزام تیم به مسابقات دانشجویان جهان اقدامات و پیگیری‏های لازم را به عمل آورند.

در ادامه، سایر بازیکنان به بیان دیدگاه‏های خود از مسابقات پرداختند و در پایان نیز با اهدای هدایایی ارزشمند و لوح تقدیر از زحمات اعضای تیم فوتسال دانشگاه آزاد فیروزکوه در المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور تجلیل به عمل آمد.

اعضای تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه مجتبی احمدی، علی‏اکبر پرچ، حمید کمندی، ولی ‏الله باطبی، کامبیز سلیمی‏ فر، بهزاد لاسمی، احسان آگاه‏ منافی، مهرداد اعظمی، محمد چرخ ‏آب، علیرضا سیف، امید مولایی و حامد جعفریان هستند.

عملیات پیاده رو سازی در سطح شهر دماوند اجرا می شود

شهردار دماوند گفت: اجرای عملیات کف سازی و پیاده رو سازی سطح شهر به منظور بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان با پیشرفت چشمگیری در حال اتمام است.

مرتضی همتی با اعلام این خبر افزود: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال و به منظور مناسب سازی محیط شهری برای شهروندان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این پروژه در معابری همچون بلوار امام خمینی(ره)، خیابان فرامه، ابتدای خیابان فرهنگ و بلوار شهید بهشتی حد فاصل میدان بعثت تا زنبق 5 با پیشرفت 85 درصدی در حال اتمام است.

شهردار دماوند ادامه داد: از آنجایی که تأمین امنیت شهروندان به هنگام عبور و مرور از معابر یکی از مهم ترین وظایف شهرداریها محسوب می شود، به منظور عبور و مرور بدون مشکل عابرین، پروژه پیاده رو سازی سطح شهر در قالب کف سازی انجام شد.

وی با بیان اینکه عملیات پیاده روسازی بر اساس اولویت شناسایی شده انجام شده است، بیان کرد: با بهسازی و استاندارد سازی پیاده روها سعی در حفظ امنیت و آرامش شهروندان داریم، به همین دلیل بازسازی و ساخت پیاده‌روها از جمله فعالیتهای مستمر در دستور کار شهرداری است.

یکهزار واحد مسکن مهر تا پایان سال در فیروزکوه به بهره برداری می رسد

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران از افتتاح حداقل هزار واحد مسکن مهر در فیروزکوه در فاز نخست تا پایان سال 91 خبر داد.

علی ملکی در سفر به شهرستان فیروزکوه با اعلام این مطلب افزود: زیرساخت های ضروری آب، برق، گاز و مخابرات در واحدهای مسکن مهر فیروزکوه آماده و مهیا شده است و سکونت افراد در این واحدها به قدر همت و تلاش آنان در تزریق آورده های نقدی شان به پیمانکاران در جهت تکمیل هر چه سریع تر منازل است.

وی بیان داشت: با پیشرفت کار ملاحظه شده، هزار واحد مسکن مهر در فیروزکوه تا قبل از آغاز سال 92 تحویل متقاضیان خواهد شد.

ملکی همچنین از تخصیص 125 میلیون ریال وام ساخت منازل به روستائیان خبر داد و گفت: در یک قطعه زمین که درون طرح هادی روستا واقع شده باشد، به تعداد واحدهای پیش بینی شده در طرح، حتی به تمامی افراد خانوار بطور جداگانه وام تعلق می گیرد و محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد.

وی ادامه داد: این وام بدون سود و دارای کارمزد چهار درصد می باشد و اقساط آن پس از گذشت 12 سال از زمان پرداخت، دریافت می شود.