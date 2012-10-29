به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر یکشنبه در دومین نشست بررسی اساسنامه خانه مطبوعات استان سمنان در محل استانداری با اشاره به فعالیت مطلوب خبرنگاران در این استان اظهار داشت: با تمام مشکلات خبرنگاران استان متعهدانه مشغول فعالیتند و با این تعهد کاری آرامش، آسایش و امنیت را در استان تضمین می کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید مانع از تشکیل و فعالیت قانونی تشکل های مرتبط دیگر شد بر برگزاری انتخابات پیش روی خانه مطبوعات استان سمنان با نظارت و بازرسی مناسب تاکید کرد.

خلخالی با اشاره به این که خبرنگاران شرایطی فراهم می کنند که دستاوردها و خدمات نظام به طور صحیح بازتاب پیدا کند، افزود: مسئولین استانی و شهرستانی باید رابطه خوبی با خبرنگاران داشته باشند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان تاکید کرد: همه مسئولان باید به شان و منزلت خبرنگاران توجه نموده به آن احترام بگذارند چرا که این قشر از جامعه فهیم، فرهیخته و آگاه به مسائل روزند و ادبیات مردم را خوب می دانند.

وی بر ضرورت همدلی و وفاق بیشتر بین خبرنگاران تاکید کرد و گفت: این امر موجب بالا رفتن توان مطبوعات و رسانه ها در عرصه اطلاع رسانی می شود.

خلخالی گفت: اگر مطبوعات فعال و پرتوان باشند بیشترین روشنگری در جامعه را خواهیم داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در پایان، خبرنگاران را افسران عرصه اطلاع رسانی دانست و گفت: نقش اساسی در اطلاع رسانی شفاف و غیر مقرضانه وظیفه خبرنگاران است و باید شور، نشاط، وحدت، یکرنگی، حمایت از ولایت فقیه و آرمان های و رهنمودهای انقلاب را در جامعه ایجاد نمایند.