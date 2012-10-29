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۸ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۷

خلخالی:

تایید صلاحیت نامزدهای خانه‌مطبوعات برعهده اداره‌کل فرهنگ‌وارشاداسلامی است

تایید صلاحیت نامزدهای خانه‌مطبوعات برعهده اداره‌کل فرهنگ‌وارشاداسلامی است

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با اشاره به شرایط هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، احراز صلاحیت نامزدهای این هیئت را بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و از این اداره کل خواست تا شرایط عضویت اعضای قبلی و جدید را بررسی و نتایج اعلام شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر یکشنبه در دومین نشست بررسی اساسنامه خانه مطبوعات استان سمنان در محل استانداری با اشاره به فعالیت مطلوب خبرنگاران در این استان اظهار داشت: با تمام مشکلات خبرنگاران استان متعهدانه مشغول فعالیتند و با این تعهد کاری آرامش، آسایش و امنیت را در استان تضمین می کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید مانع از تشکیل و فعالیت قانونی تشکل های مرتبط دیگر شد بر برگزاری انتخابات پیش روی خانه مطبوعات استان سمنان با نظارت و بازرسی مناسب تاکید کرد.

خلخالی با اشاره به این که خبرنگاران شرایطی فراهم می کنند که دستاوردها و خدمات نظام به طور صحیح بازتاب پیدا کند، افزود: مسئولین استانی و شهرستانی باید رابطه خوبی با خبرنگاران داشته باشند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان تاکید کرد: همه مسئولان باید به شان و منزلت خبرنگاران توجه نموده به آن احترام بگذارند چرا که این قشر از جامعه فهیم، فرهیخته و آگاه به مسائل روزند و ادبیات مردم را خوب می دانند.

وی بر ضرورت همدلی و وفاق بیشتر بین خبرنگاران تاکید کرد و گفت: این امر موجب بالا رفتن توان مطبوعات و رسانه ها در عرصه اطلاع رسانی می شود.

خلخالی گفت: اگر مطبوعات فعال و پرتوان باشند بیشترین روشنگری در جامعه را خواهیم داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در پایان، خبرنگاران را افسران عرصه اطلاع رسانی دانست و گفت: نقش اساسی در اطلاع رسانی شفاف و غیر مقرضانه وظیفه خبرنگاران است و باید شور، نشاط، وحدت، یکرنگی، حمایت از ولایت فقیه و آرمان های و رهنمودهای انقلاب را در جامعه ایجاد نمایند.

کد مطلب 1730831

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