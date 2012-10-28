نژاد فلاح مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه وهاب فرهمند مدیرکل قدیم و نژادفلاح مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان تهران روز یکشنبه در سالن آمفی تئاتر این اداره کل برگزار شد.

معاون امور استان های وزارت ورزش و جوانان در حاشیه این مراسم با تقدیر از زحمات وهاب فرهمند گفت: نژاد فلاح مدیر کل جدید اداره ورزش و جوانان استان تهران بعد از این باید رابطه خود با نمایندگان مجلس، استانداری تهران و وزارت ورزش و جوانان را بهبود ببخشد تا بتواند به راحتی بودجه های این اداره کل را تامین کند.

احمد رسولی نژاد افزود: همچنین انتظار می ‌رود که وی بخوبی ارتباط خود را با ورزشکاران و مردم برقرار کند و با مشکلات آنان از نزدیک آشنا شود.

رتبه سوم جشنواره سراسری مهر 91 برای بهزیستی استان تهران

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اعلام خبر کسب مقام سومی فرزندان شبه خانواده بهزیستی استان تهران گفت: در صورت توجه بیشتر مسوولان این افراد، امکان ارتقا و کسب مقام های بهتر را خواهند داشت.

ولی‌ الله نصر در مراسم تجلیل از برگزیدگان هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی سراسری مهر91 افزود: در این جشنواره، 15 دختر و 27 پسر از استان تهران در شش رشته ورزشی شرکت کردند که این افراد در رشته های شنا، شطرنج، فوتسال، دومیدانی، آمادگی جسمانی و تنیس روی میز با افرادی که از شهرستان های دیگر به اردبیل آمده بودند، مسابقه دادند و در پایان توانستند رتبه سومی را از آن خود کنند.

وی هدف از برگزاری این مسابقه‌ها را ترغیب و تشویق فرزندان به ورزش و همچنین شرکت در فعالیت های مذهبی - فرهنگی ذکر کرد و گفت: حضور این افراد در مسابقه ها و فعالیت های اجتماعی سبب رشد ابعاد روانی آن ها می شود.

نصر افزود: این افراد با حضور در مسابقه‌ ها، با فرهنگ دیگر شرکت کنندگان آشنا می شوند که در رشد فرهنگی آنها تأثیر دارد.