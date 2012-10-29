  1. دين، حوزه، انديشه
۸ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از مکه/

توزیع مکتوب آموزه‌های وهابیت بین حجاج

توزیع مکتوب آموزه‌های وهابیت بین حجاج

با دستور پادشاه عربستان سعودی بیش از 26 میلیون نسخه کتاب و نشریه در میان حجاج بیت الله الحرام توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، رسانه‌های عربستان گزارش دادند: هدیه پادشاه عربستان برای حجاج بیت الله الحرام از روز یکشنبه در میان آنها به هنگام خروج از کشور توزیع می شود.

وزارت  امور اسلامی و اوقاف عربستان از روز یکشنبه توزیع هدیه پادشاه عربستان در میان حجاج را در فرودگاه عبدالعزیز جده و بندر جده آغاز می کند که شامل قرآن و مجموعه ای از کتابها و نوارها و نیز نشریه های وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان(آموزه های وهابیت) است.
 
شیخ طلال بن احمد العقیل معاون امور اسلامی وزارت اوقاف عربستان اعلام کرده است: عملیات توزیع هدایا با خروج اولین حاجی آغاز می شود و  تا زمان خروج آخرین حاجی در نیمه محرم الحرام ادامه می یابد.
 
به گفته وی، در مجموع، 26 میلیون نسخه کتاب و نشریه در میان حجاج بیت الله الحرام در لحظه ورود و نیز خروج توزیع شده و می شود.
 
وی افزود: این کتابها و نوارها به زبانهای مختلف شامل اردو، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، تایلندی، اندونزیایی، اسپانیایی، ملیباری، روسی، ترکی، آلمانی و آلبانیایی است.
 
به گفته وی، "هدیه الحاج" یک بسته شامل نوار تلاوتهای ویژه قرآن کریم و چهار کتاب شامل مسائل اسلامی، تربیتی، ارزشها، اصول شریعت و عقیدتی و تفسیر و احکام دین(البته از نگاه وهابیت) می شود که در میان حجاج توزیع خواهد شد.
کد مطلب 1730857

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