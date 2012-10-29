جوانان کهک محروم از حداقل امکانات ورزشی/ مشکلات مالی گریبانگیر ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شهر کهک از لحاظ نرخ بیکاری در استان قم دارای رتبه بالایی است و شریانهای اقتصادی کهک نتوانسته است همراه با رشد جمعیت و تقاضاهای اشتغال بر پایه توقعات همگام شود، این مشکل باعث مهاجرت جوانان به قم و گرفتارشدن در گیر و دار زندگی مادی شده است.
یکی از دلایل مهاجرت جوانان به شهر قم را میتوان کمبود امکانات ورزشی و رفاهی دانست چراکه شهر کهک با چندین هزار جمعیت نمیتواند خلاقیتهای جوانان را شکوفا کند.
امکانات ورزشی نداریم
محمدعلی ابرقوئی یکی از جوانان شهر کهک است که در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود امکانات ورزشی برای جوانان این شهر گلایه میکند.
وی میگوید: چندین سال است که کهک به شهر تبدیل شده است ولی در حال حاضر تنها نام شهر بر این منطقه نهاده شده و هیچ گونه امکاناتی برای مردم این شهر فراهم نیست.
به گفته ابرقوئی بخش ورزش کهک به حال خود رها شده است و هیچ متولی خاصی ندارد. سالنهای ورزشی این شهر تقریبا متروکه شده و دیگر نمیتوان بر آن اسم یک فضای ورزشی را گذاشت.
وی ضعف مدیریت را علت اصلی بروز این مشکلات میداند و میگوید: وقتی ما فقط به شهرستان قم توجه داشته باشیم و شهرهای کوچک و روستاهای استان را به حال خود رها کنیم، نتیجه همین میشود که مردم شهرهای تابعه از کمبود امکانات در رنج باشند.
این جوان کهکی میافزاید: همه مسئولان میگویند که روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک نباید به قم مهاجرت کنند، ولی در عمل میبینیم که خود آنان شرایط را به گونهای رقم میزنند که جوانان روستایی و ساکن در شهرهای کوچک مجبور هستند برای ادامه زندگی به قم بروند.
برای ورزش هزینه کنید
روحالله اسماعیلی یکی دیگر از جوانان شهر کهک در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: مسئولان نباید نگاه مادی و اقتصادی به ورزش داشته باشند و فقط به فکر سودآوری اماکن ورزشی نباشند. هر چقدر مسئولان در امر ورزش سرمایه گذاری کنند، میتوانند جوانان را از گرایش به اعتیاد و ناهنجاریهای دیگر دور نگه دارند.
به گفته اسماعیلی وقتی در شهر کهک هیچ گونه امکانات ورزشی وجود ندارد، جوانان باید اوقات فراغت خود را چگونه سپری کنند؟ شهر کهک نه تنها از نبود امکانات ورزشی رنج میبرد، بلکه هیچ گونه امکانات تفریحی دیگری هم در این شهر وجود ندارد.
اسماعیلی که در یکی از دانشگاههای شهر قم مشغول به تحصیل است میگوید: امروز در شهر کهک و روستاهای اطراف آن، دسترسی به مواد مخدر بسیار آسانتر از دسترسی به اماکن ورزشی و تفریحی است.
وی تصریح میکند: جوانان کهک انتظار دارند در کنار هزینههایی که برای مقابله با ناهنجاریها صرف میشود، مسئولان برای ساخت و تجهیز اماکن ورزشی و تفریحی هم اهتمام جدی داشته باشند؛ تا زمانی که امکانات مناسب برای جوانان فراهم نباشد چگونه میتوان از آنها انتظار دوری از ارتکاب به جرم داشت.
اماکن ورزشی متروکه شده
محمدرضا عربشاهی رئیس شورای اسلامی شهر کهک نیز دل پر غصهای از وضعیت نابسامان ورزش کهک دارد و منشأ این مشکلات را نبود متولی امر ورزش در این شهر میداند.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: یک زمانی در شهر کهک دو ورزشگاه احداث شد و در یک برهه از زمان به دلیل اینکه امکانات خوبی در این ورزشگاهها وجود داشت با استقبال بینظیر مردم مواجه شد. ولی متاسفانه در حال حاضر اماکن ورزشی کهک متروکه شده و در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرند، بعضی از روزها فعالیت دارند و در برخی روزها تعطیل هستند.
عربشاهی بیان داشت: به دلیل اینکه اماکن ورزشی کهک متروکه شده است دیگر برای بخش خصوصی هم مقرون به صرفه نیست که این امکان را حفظ و نگهداری کند، اداره کل ورزش و جوانان هم که اعتباری برای نگهداری این امکان در نظر نمیگیرد.
انتقاد از احداث زمین چمن مصنوعی در روستای خاوه
وی میگوید: احداث زمین چمن مصنوعی در روستای خاوه بر اساس چه معیاری صورت گرفته است؟ بهتر نبود این زمین چمن در شهر کهک احداث میشد تا اهالی همه روستاهای بخش میتوانستند از آن استفاده کنند. متاسفانه مسئولان در روستای خاوه، زمین چمن مصنوعی راه اندازی میکنند، ولی به زمینهایی که در شهر کهک که مرکزیت دارد و تنها شهر این بخش است، توجهی ندارند.
عربشاهی افزود: ما نمیگوئیم روستاها امکانات ورزشی نمیخواهند، ولی امکانات ورزشی مدرن را باید در اختیار شهر بگذارند تا تمام مردم بخش بتوانند از آن استفاده کنند. اصلا خوشایند نیست که در یک روستای کوچک زمین چمن مصنوعی وجود داشته باشد، ولی در شهر که دو ورزشگاه و چندین هزار نفر جمعیت دارد، هیچ زمین چمنی نباشد.
کارهایی که رها شده
رئیس شورای اسلامی شهر کهک در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ورزش کهک متولی ندارد، میافزاید: اداره ورزش و جوانان کهک چند ماه مسئول نداشت و یک نفر در هفته یک بار به این اداره سر میزد و اکنون یک نفر به صورت نمایندگی در این شهر مستقر شده و آن هم در هفته یک روز بیشتر در شهر کهک حضور ندارد.
وی ادامه داد: قرار بود اداره کل ورزش و جوانان استان قم در ورزشگاه شهدا زمین تنیس، گلف، میدان دو و زمین والیبال ساحلی راهاندازی کند و با جلسهای که با شورا گذاشته شد، ماشین آلات مورد نیاز برای خاکبرداری را در اختیار آنها قرار داده شد و زیرسازی طرح توسط شهرداری انجام شد.
به گفته عربشاهی، قرار بود یک هفته بعد از اتمام کار زیرسازی، برای راه اندازی این اماکن اقدام کنند ولی متاسفانه کار را رها کردند و رفتند.
وی میگوید: نگرانی ما این است که چند ماه دیگر این زمین که زیرسازی شده، موقعیت خود را از دست بدهد و متولیان امر مجبور شوند از مجموعه دیگری را برای آمادهسازی زمین دعوت کنند.
این مقام مسئول در شهر کهک ضمن انتقاد از نبود مکانهای ورزشی و تفریحی برای جوانان، میگوید: در شهر کهک دو ورزشگاه وجود دارد که با توجه به نبود امکانات، قابلیت استفاده ندارد. البته همه جوانان که ورزشکار نیستند؛ شاید جوانی باشد که اهل سینما و تفریحات دیگر باشد، ولی در شهر کهک هیچ امکاناتی برای آنها فراهم نیست.
اعضای شورای اسلامی شهر واقعا نگران جوانان هستند. شهر کهک هیچ فضایی برای جوانان ندارد و جوانان برای پرکردن اوقات فراغت خود به سمت قلیان و دیگر ناهنجاریها میروند.
به گفته وی وجود یک استخر در شهر کهک ضروری است، چراکه مردم کهک برای استفاده از امکانات استخر به شهر قم مراجعه میکنند.
عربشاهی میگوید: تنیس روی میز، گلف، دو و میدانی، فوتسال و ... از جمله رشتههای ورزشی است که در شهر کهک طرفداران زیادی دارد و با احداث این اماکن ما میتوانیم به جوانان روستاهای بخش نیز خدمات مناسب ارائه دهیم.
شورا و بخشداری کمک کنند
اما عباس جهان بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان معتقد است که برای رفع مشکلات ورزش و جوانان بخشها و شهرهای تابعه، کمک شوراها و بخشداری میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
وی میافزاید: در گذشته به دلیل ساختاری که وجود داشت، برخی از شهرهای تابعه قم به عنوان شهرستان اعلام شده بودند و در این مناطق اداره شهرستان مستقر بود اما بعد از تغییر ساختار، این مناطق تبدیل به نمایندگی شدند که این موضوع باعث بروز محدودیتهای مالی زیادی شد و انگیزه افرادی که در این مناطق فعالیت میکردند، کاهش پیدا کرد.
جهانبینی میگوید: در حال حاضر در شهر کهک یک نفر کارشناس را مشخص کردهایم که بتواند نیازهای هیئتهای ورزشی شهر را رصد کرده و به ما منتقل کند.
به گفته وی اداره کل ورزش و جوانان استان امسال 10 نفر نیرو را استخدام کرده که 7 نفر از این افراد برای خدمت در بخشها در نظر گرفته شدهاند.
این افراد هم برای رئیس اداره و هم کارشناس جوانان برای بخشهای قم استخدام شدهاند و این کار میتواند حداقل تا 20 سال آینده مشکلات این مناطق را برطرف کند.
وی میگوید: با استخدام این نیروها میتوانیم در بخشها به صورت یک اداره مستقل عمل کنیم، زیرا یک کارشناس ورزش و جوانان در هر منطقه مشغول خدمت میشود.
مشکلات مالی گریبانگیر ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم مشکلات مالی را مهمترین دلیل رکود اماکن ورزشی کهک میداند و میگوید: در شهرهای کوچک و روستاها دولت باید از صفر تا 100 هزینه اماکن ورزشی را پرداخت کند که این موضوع در شهر قم کاملا متفاوت است.
جهان بینی با تاکید بر اینکه شوراها و بخشداریها باید در حوزه ورزش و جوانان به این اداره کل کمک کنند تصریح میکند: در بخشهای تابعه هیئتها به صورت کامل از امکانات و منابع دولتی استفاده میکنند و از اداره کل این تواقع را دارند که تمام هزینههای آنان را پرداخت کند که این اداره کل با محدویتهای مالی زیادی مواجه است.
وی در پاسخ به اظهارات رئیس شورای اسلامی شهر کهک در مورد ساخت زمین چمن در روستای خاوه میافزاید: احداث زمین چمن در روستای خاوه بیش از 120 میلیون تومان هزینه داشته است که از این میزان بیش از 90 میلیون تومان آن توسط دولت و 30 میلیون تومان از طریق مشارکتهای مردمی تامین شده است.
وی با تاکید بر اینکه از امکانات ورزشی یک روستا باید اهالی روستاهای اطراف نیز استفاده کنند، میگوید: احداث زمین چمن در روستای خاوه به خاطر ظرفیتهای موجود در این روستا بوده است، روستاهای بالادست و پائین دست خاوه میتوانند از این زمین چمن استفاده کنند.
جهان بینی با بیان اینکه عتبارات روستایی را نمیتوانیم در شهر هزینه کنیم، اظهار میکند: اعتبار در نظر گرفته شده برای احداث زمین چمن مصنوعی در روستای خاوه را نمیتوانستیم در شهر کهک هزینه کنیم.
اماکن ورزشی رها شدهاند؛
جوانان کهک محروم از حداقل امکانات ورزشی/ مشکلات مالی گریبانگیر ورزش
قم - خبرگزاری مهر: اهمیت و جایگاه ورزش در ارتقای جامعه به سمت تعالی بر کسی پوشیده نیست اما جوانان شهر کهک از حداقل امکانات ورزشی برای گذران اوقات فراغت و تعالی جسمی و روحی محروم هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه شهر کهک از لحاظ نرخ بیکاری در استان قم دارای رتبه بالایی است و شریانهای اقتصادی کهک نتوانسته است همراه با رشد جمعیت و تقاضاهای اشتغال بر پایه توقعات همگام شود، این مشکل باعث مهاجرت جوانان به قم و گرفتارشدن در گیر و دار زندگی مادی شده است.
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