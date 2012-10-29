به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی شامگاه یکشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس با فرماندار ماکو، هدف از راه اندازی پورتال شهر الکترونیک ماکو را تسریع در ارائه خدمات به مردم دانست و گفت: زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی در این پورتال فراهم شده است.

وی اختصاص اعتبار برای اجرای طرح شهر الکترونیک را نوعی سرمایه گذاری برای آینده و صرفه جویی در هزینه های بعدی عنوان و اضافه کرد: کاهش هزینه‌هاى تردد شهرى، هزینه های اداری، افزایش سرمایه‌گذارى در نتیجه گسترش ارتباطات جهانى، تسهیل انجام امور اقتصادى به خاطر ۲۴ ساعته بودن‌ ارائه خدمات از جمله مزایای شهرالکترونیکی است.

طالبی،‌ پورتال شهر الکترونیک ماکو را ضرورت توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی این شهر دانست و اظهار داشت: کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه‌تر امکانات، و در کل ایجاد آسایش،‌ آرامش و سهولت در انجام کارها از دیگر ویژگی‌های پورتال شهر الکترونیکی است.

وی با بیان اینکه با هدف ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان، پورتال شهر الکترونیک شهر ماکو افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت، افزود: زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی در این پورتال فراهم شده به طوری که حداقل 50 خدمت ادارات شهرستان تا پایان امسال بر روی پورتال یاد شده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی پورتال شهر ماکو، تاکنون اقدامات گسترده ای از قبیل برگزاری سمینار شهر الکترونیک، تدوین سند توسعه شهر الکترونیک، راه اندازی پیشخوان ثبت احوال و همچنین تجهیز چهار مرکز خدمات کشاورزی به اتوماسیون به همراه هوشمندسازی 77 مرکز دیگر در ماکو انجام گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به ضرورت توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماکو به عنوان پایلوت شهر الکترونیک کشور انتخاب شده، افزود: ماکو به دلیل مرزی بودن و دارا بودن ظرفیت های مختلف در حوزه های تجاری و فرهنگی برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

عدم همکاری روسای برخی دستگاه های اجرایی برای اجرای طرح شهر الکترونیک ماکو

طالبی عدم همکاری تعدادی از روسای ادارات ماکو، کمبود اعتبارات،‌ گسترش شبکه فیبر نوری را از جمله مسائل و مشکلات اجرای شهر الکترونیک ماکو دانست و تاکید کرد: در این راستا روسای دستگاه های مسئول باید اقدامات لازم در جهت حل و رفع این مشکلات انجام دهند.

وی با بیان اینکه در شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی تامین و نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست، افزود: ماکو به دلیل مرزی بودن و دارا بودن ظرفیت های مختلف در حوزه‌های تجاری و فرهنگی به عنوان پایلوت شهر الکترونیک کشور انتخاب شد.

در ادامه این جلسه مدیران کل ثبت احوال، ‌آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی گزارشی از اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای پورتال شهر الکترونیکی ماکو ارائه کردند.