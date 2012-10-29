زیرسازی کمپینگ تنگه واشی به اتمام رسید

احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تنگه واشی یکی از مراکز مهم توریستی استان تهران و حتی کشور است و با توجه به نزدیک بودن به کلانشهر تهران، روزانه شاهد حضور هزاران توریست به این منطقه هستیم.

وی بیان داشت: این منطقه از حداقل امکانات نیز برخوردار نبود اما خوشبختانه با تأسیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری فیروزکوه، اقداماتی برای ساماندهی این منطقه گردشگری انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فیروزکوه ادامه داد: زیر سازی و آسفالت کمپینگ تنگه واشی فیروزکوه به اتمام رسیده است.

کمپینگ گردشگری یک طرح جامع است

وی تصریح کرد: کمپینگ گردشگری یک طرح جامع است که توسط میراث فرهنگی برای رفاه و خدمات رسانی بیشتر به گردشگران کمپینگهای گردشگری احداث می شود.

حسینی اضافه کرد: با اعتبار 130 میلیون تومان، آسفالت جاده ورودی تنگه واشی که به طول یک و نیم کیلومتر بود به پایان رسید و با آسفالت این مسیر همه جاده مواصلاتی تنگه واشی آسفالت شده است.

وی یادآور شد: این کمپینگ پنج هکتاری دارای 25 آلاچیق و سایه بان، زمین بازی کودکان، اورژانس، کافی شاپ، نماز خانه، سرویس بهداشتی و آب خوری است.

این مسئول افزود: با توجه به اینکه در این کمپینگ هنوز آبرسانی انجام نشده است، این اداره با تأمین مخزن آب به طور موقت، مشکل نبود آب را برطرف کرده است.

وجود معارضان بزرگترین مشکل عدم برق رسانی به کمپینگ

وی عنوان کرد: از مشکلات عدیده این کمپینگ عدم برق رسانی است که به دلیل وجود معارض، عملیات برق رسانی متوقف شده است.

حسینی ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه برق رسانی از طرف این اداره تأمین شده است، از دهیار، شورای روستا و بخشدار درخواست می کنیم برای رفع معارض هرچه زودتر اقداماتی را انجام دهند تا این اداره نیز بتواند خدمات بیشتری به توریستها ارائه دهد.