اندونزی در برابر شرکت های چند ملیتی از منافع ملی خود دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اندونزی، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" افزود: آنها نمی توانند هر آنچه می خواهند در اندونزی انجام دهند و دولت اندونزی آماده است در خصوص ایجاد محدودیت در فعالیت شرکت معدنی چرچیل انگلیس که اخیرا ادعای غرامت کرده از خود دفاع کند.

رییس جمهوری اندونزی با بیان اینکه شرکت های چند ملیتی مانند گذشته نمی توانند در کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی اعمال فشار کنند ، افزود: ما موظف به دفاع از منافع ملی خود و به دنبال حقیقت و عدالت هستیم.

به دنبال لغو حق استخراج شرکت معدنی چرچیل انگلستان در اندونزی این شرکت با طرح شکایت در دادگاه های بین المللی به دنبال محکومیت دولت این کشور و دریافت 2 میلیون دلار غرامت از اندونزی است.

مجوز فعالیت شرکت چرچیل در جزیره کالیمانتان برای استخراج ذغال سنگ به دلیل عدم احراز برخی شرایط مجوز و پروانه فعالیت آن توسط دولت اندونزی لغو شده است.

حضور شرکت های استخراج معدن خارجی که به طور عمده از کشورهای انگلستان و آمریکا هستند به دلیل قراردادهای یک طرفه و استثمار کارگران اندونزیایی در سال های اخیر مورد توجه بیشتر افکار عمومی و رسانه های اندونزی قرار گرفته است.

