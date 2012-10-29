احداث راه "کریتون" به "سادات محله" رودهن/ ساماندهی زمینهای متروکه "کریتون"

حمید محرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید هفته گذشته شهرک "کریتون" افزود: سکونت تعدادی از شهروندان در سمت شمال جاده ترانزیتی هراز میزان خطرات سوانح رانندگی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: با فرا رسیدن ایام ماه محرم، میزان رفت و آمد شهروندان به شهرکهای همجوار افزایش می یابد که باعث رشد میزان خطرات و حوادث جاده ای خواهد بود.

شهردار رودهن درباره پیشنهاد احداث راه مواصلاتی میان شهرک کریتون و سادات محله اظهار داشت: چنانچه مالکین زمین های میان شهرک کریتون و سادات محله توافقات خود را برای احداث مسیر مواصلاتی اعلام دارند، شهرداری برای آغاز عملیات راه سازی آمادگی کامل دارد.

محرمی افزود: با احداث راه فرعی از محل ورودی دوم شهرک کریتون که با ورودی سادات محله یکی است، شهروندان به راحتی می توانند میان این دو شهرک تردد کنند.

وی یادآور شد: شهرداری برای مردم شهرک کریتون و سادات محله تاکسی در نظر گرفته اما به دلیل مشکل راه و نبودن مسیر مواصلاتی به شهرک کریتون وارد نمی شوند که چنانچه این راه به بهره برداری برسد، شهروندان به راحتی می توانند میان این دو شهرک تردد کنند.

شهردار رودهن تصریح کرد: در ایام مدارس، تردد تاکسی ها در سادات محله، اسباب آسایش شهروندان را به همراه دارد و به همین خاطر تلاش می کنیم تا این حرکت را نیز در کریتون انجام دهیم.

زمینهای متروکه "کریتون" ساماندهی می شود

محرمی همچنین از ساماندهی زمینهای متروکه در شهرک کریتون خبر داد و گفت: در شهرک کریتون اراضی زیادی به صورت متروکه رها شده که مشکلات عدیده ای را برای مردم محله ایجاد می کند.

وی افزود: طی بازدید های به عمل آمده، این زمینها موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم کرده اند؛ ایجاد آلودگی های محیطی، جذب حشرات و حیوانات موزی، تجمع زباله که عامل اصلی آن خود شهروندان هستند از جمله مشکلات این اراضی به شمار می آیند.

شهردار رودهن اظهار داشت: شهرداری رودهن در نظر دارد تا با اخطار به مالکان این اراضی و همکاری مردم، کار پوشش و دیوار کشی این املاک را به صاحبان آنها گوشزد کند.

وی درباره برنامه های شهرداری رودهن برای شهرک کریتون بیان داشت: فعالیتهای لکه گیری و بهسازی معابر، جمع آوری زباله و ارائه خدمات شهری از جمله وظایف ذاتی شهرداری است که در این شهرک در حال انجام است.

محرمی گفت: ما تصمیم داریم علاوه بر انجام وظایف ذاتی شهرداری در این محله از رودهن، فعالیت های ویژه ای برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی در کریتون انجام نماییم.

وی تصریح کرد: ارتقای سطح معیشت شهروندان نیازمند فرهنگسازی و جذب سرمایه گذار است تا ما را در ایجاد شهری زیبا حمایت و یاری کند؛ با مشارکت مردم در پرداختن به ایده های جدید زیبا سازی شهری می توانیم مشکلات و معضلات این نیاز اساسی شهروندان را مرتفع کنیم و محله ای زیبا از محله های رودهن را داشته باشیم.