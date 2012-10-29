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۸ آبان ۱۳۹۱، ۴:۳۹

نماینده سازمان ملل اعلام کرد:

حمایت از روند اصلاحات دراجرای انتخابات مالزی/ کمک به تضمین سلامت انتخابات

حمایت از روند اصلاحات دراجرای انتخابات مالزی/ کمک به تضمین سلامت انتخابات

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نماینده سازمان ملل متحد در مالزی ضمن تحسین اصلاحات انجام شده در برگزاری انتخابات این کشور، خواستار بررسی و بکارگیری گزارش وی توسط کمیسیون انتخابات و دولت مالزی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "کمال مالهورتا" که در مراسم جایزه سازمان ملل- مالزی 2012 سخن می گفت با اشاره به راهبردهای موجود در این گزارش اظهار داشت: جهت گیریهای این گزارش می تواند به تعمیق دموکراسی و تضمین سلامت انتخابات در مالزی کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به سابقه سازمان ملل متحد در کمک به کشورها برای برگزاری انتخابات سالم و دموکراتیک گفت: سازمان ملل متحد از سال 1991 به برگزاری انتخابات بیش از 100 کشور شامل مکزیک، تونس، مصر و لیبی کمک کرده است.

کمال ضمن تحسین از اصلاحات انجام شده در پروسه برگزاری انتخابات مالزی توسط کمیسیون انتخابات این کشور ، افزود: سازمان ملل آماده است تجربیات وسیع و توانمندی های فنی اش را برای برگزاری انتخاباتی سالمتر را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهد.

وی در ادامه با حمایت از سیاسیت های اصلاحی نخست وزیر مالزی ، گفت: ما می دانیم که دولت و ملت مالزی به همبستگی دموکراتیک در کشور متعهد است.

در این مراسم همچنین خانه وکلای مالزی برای تلاش در زمینه دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در این کشور برنده جایزه سازمان ملل- مالزی سال 2012 شد.

کد مطلب 1730884

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