امام هادی(ع) فخر بشریت است/ اهمیت زیارت جامعه کبیره

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آیین تقدیر از برگزیدگان داخلی و خارجی نخستین کنگره بین المللی امام علی النقی(ع) با حضور حجت السلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی تمدن استاندار تهران، مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران و عادل عون نماینده جنبش امل در تهران و دکترسید احمد صفی الدین نماینده حزب الله در تهران در تالار اندیشه حوزه هنری یکشنبه شب 7 آبانماه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی یکی ازسخنرانان این مراسم گفت: آیا اسلام با خلفای عباسی یا بوسیله علم الهی ائمه معصومین گسترش یافت؟ خلفای عباسی سه کار نسبت به ائمه (ع) انجام دادند. ابتدا امامت آنها را بر مردم گرفتند وقتی دیدند نمی‎شود و مردم استقبال زیادی از ایشان می‎کنند به ترور زبانی شخصیت امامان شیعه پرداختند، اما موفق نشدند علم و نور خدایی آنان را خاموش کنند. در مرحله آخر هم ترور جسمی ائمه (ع) را صورت دادند. حتی متوکل قبر امام حسین (ع) را خراب کرد، اما باز نتوانست او را از قلب‌های مسلمانان و شیعیان بیرون کند. امروز هم با ترورهای فراوان زائران ابا عبدالله الحسین شاهد حضور میلیونی زائران و بیشتر شدن بیش از پیش آن هستیم. ائمه می‎خواستند مردم بنده خدا باشند ولی خلفا می‎خواستند مردم عبد و مطیع آنها باشند.



وی افزود: امروز در بین ملت‌ها رسم بر این است که اگر کسی افتخارآفرین باشد، از او تقدیر کنند، اما چرا به امام هادی ‌(ع) که فخر بشر است، اهانت می‌کنند و مقبره آن حضرت مورد تخریب قرار می‌گیرد. اگر تنها زیارت جامعه کبیره از امام هادی(ع) باقی مانده بود و ایشان چیز دیگری نداشت همین به تنهایی میراث گرانبهایی برای مسلمانان است و عظمت علمی و دینی ایشان را می‏رساند.



این عضو مجلس خبرگان افزود: کشورهای غربی در سایتهای خود به پیامبر اسلام (ص) اهانت کردند که یک حرکت صهیونیستی است. همه اهانت‏ها حلقه‌های یک جریان است که مقدسات اسلام را هدف قرار دهند و این اتفاقاتی که هر روز رخ می‌دهد برای این است که حساسیت مسلمانان را بسنجند.