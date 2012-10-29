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۸ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۵

محورهای تکاب در محاصره برف/ تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است

محورهای تکاب در محاصره برف/ تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است

ارومیه- خبرگزاری مهر: بارش نخستین برف پاییزی برخی محورهای مواصلاتی تکاب در جنوب آذربایجان غربی را سفیدپوش کرده و هم اکنون تردد در این محورها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش اولین برف پاییزی که از بعد از ظهر روز یکشنبه در تکاب جنوب آذربایجان غربی آغاز شده، محور اصلی تکاب - دندی - زنجان و راه های روستای قینرجه و زره شوران را فرا گرفته و موجب کندی تردد در این محورها شده است.

بر اثر بارش برف و یخ زدگی سطح جاده ها، تردد وسایل نقلیه در این محورها تنها با زنجیر چرخ و لاستیک های یخ شکن امکان پذیر است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی گروه های راهداری برای روان سازی تردد در محور های جنوب آذربایجان غربی در حال گشت زنی هستند و در صورت نیاز کار نمک پاشی را انجام می دهند.
 
مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی به رانندگانی که قصد تردد در محورهای زنجان - تکاب، بیجار - تکاب و تکاب - شاهین دژ را دارند هشدار داد، زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و وسایل گرما را با خود همراه داشته باشند.
 
ارتفاعات سرگرده، تمرچین، حاجی ابراهیم، بارزان و کانی در شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی نیز از هفته گذشته شاهد بارش نخستین برف پاییزی بودند.

محورهای مواصلاتی تکاب به دلیل برف گیر بودن و موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه با بارش برف دچار مشکل شده و انسداد و کولاک شدید از جمله مشکلات بارز تردد زمستانی در محورهای این شهرستان است.
کد مطلب 1730895

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