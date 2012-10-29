امکان انتقال وجه سه جانبه در بانک مسکن فعال شد

عباسعلی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر، امکان انتقال وجه به صورت سه جانبه در بانک مسکن فعال شده به نحوی که بر روی دستگاه های خودپرداز و پایانه های شعب این بانک، امکان انتقال وجه بین دو بانک مختلف به طور همزمان فراهم شده است.



وی در تشریح این خدمت جدید تصریح کرد: برای نمونه شخص دارنده کارت بانک ملی امکان انتقال وجه به کارت صادر شده از بانک صادرات را در دستگاه های خودپرداز و پایانه های شعب بانک مسکن خواهد داشت.



شفیعی تصریح کرد: پیش از این انتقال وجه تنها در خودپردازهای یکی از بانکهای صادر کننده کارت مبدا یک یا مقصد امکانپذیر بود که خوشبختانه این امکان که سهولت فراوانی برای مشتریان به همراه دارد هم اکنون در بانک مسکن قابل انجام است.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان، صرفه جویی در زمان، هزینه و کاغذ از جمله مزایای استفاده از این خدمت است که از تردد بی مورد مشتریان به شعب نیز جلوگیری می کند.



بانک مسکن در استان خوزستان 70 شعبه دارد.

