  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۵

پس از شکست برابر منچستر؛

چلسی به دلیل فحاشی از داور شکایت کرد

چلسی به دلیل فحاشی از داور شکایت کرد

باشگاه چلسی به طور رسمی شکایتی را تسلیم مسئولان اتحادیه فوتبال انگلستان کرده مبنی بر اینکه "مارک کلاتنبرگ"، داور دیدار این تیم مقابل منچستریونایتد، به بازیکنان چلسی فحاشی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی جنجالی که یکشنبه شب در ورزشگاه استمفوردبریج برگزار شد کلاتنبرگ دو بازیکن چلسی را اخراج کرد و گل "خاویر هرناندز" که در موقعیت آفساید به ثمر رسید را صحیح اعلام کرد. منچستریونایتد این دیدار را با نتیجه 3 بر 2 به سود خود به پایان برد.

برپایه گزارش ساکرنت، چلسی در خصوص جزئیات اتفاقاتی که در خصوص کلاتنبرگ روی داده توضیحی ارائه نکرده فقط اعلام کرده که از این داور لیگ برتری شکایت کرده است.

در بیانیه با باشگاه چلسی آمده است: ما با توجه به فحاشی داور به دو بازیکن تیممان در دو صحنه جداگانه شکایتنامه‌ای را تسلیم مقامات برگزارکننده لیگ برتر کرده ایم. ناظر این مسابقه شکایت ما را به دست مسئولان اتحادیه فوتبال خواهد رساند. ما در حال حاضر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری می کنیم.

یکی از بازیکنان چلسی که مورد اهانت داور قرار گرفته "جان اوبی میکل" است اما باشگاه انگلیسی جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نکرده است.

کد مطلب 1730905

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