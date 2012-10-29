مشکل گرازها در چالدران همچنان لاینحل/اعزام اکیپ حفاظتی به منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، چالدران در شمال آذربایجان غربی با توجه به دارا بودن آب و هوا و شرایط زیست مناسب بعنوان یکی از زیستگاه های اصلی گرازهای وحشی در کشور بوده و این در حالی است که به دنبال تجاور به حریم زیستی، تخریب و ایجاد مزارع کشاورزی در آنها مشکلی به اسم حمله گرازهای وحشی به 8 روستای این منطقه طی سالهای اخیر ایجاد شده است.

متاسفانه تخریب زیستگاههای این حیوان وحشی موجب ورود گرازها برای ادامه حیات و بقای خود و تامین غذا به مزارع کشاورزی شده و ضمن آسیب رساندن به این اراضی و ایجاد ترس و وحشت در اهالی منطقه، با هجوم گله ای در شب و مخفی شدن در پشت نیزارها، خسارت جانی دو تن از اهالی منطقه را طی سال گذشته در پی داشت.

هر چند از گراز به عنوان حیوان وحشی نام برده می شود ولی همین حیوان وحشی تا زمانی که ما انسانها وارد زیستگاه آن نشده و تخریب و تصرفی انجام نداده باشیم اقدامی در جهت ترس، خسارت مالی و جانی انسانها انجام نمی داد، در این راستا به نظر می رسد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان حلقه گمشده برای صیانت و حفاظت از محیط زیست و گونه های مختلف حیوانی و جانوری می تواند تا حد زیادی از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

در این میان فرماندار چالدران اداره کل محیط زیست را مسئول بروز چنین حوادثی می داند و مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی تجاور به حریم زیستگاهی و تخریب وتبدیل آن به مزارع کشاورزی را عامل اصلی این موضوع اعلام می کند که متاسفانه طی ماههای گذشته با وجود صدور مجوز شکار گراز به ارامنه برای کاهش جمعیت این حیوان هنوز مشکل لاینحل به قوت خود باقی است.

کشاورزان با حصارکشی از حمله گرازها در امان می مانند

معاون محیط طبیعی محیط زیست آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ضمن انتقاد از تخریب زیستگاههای گراز های وحشی و تبدیل آنها به مزارع کشاورزی بدون توجه به عواقب زیست محیطی، اظهار داشت: کشاورزان و اهالی منطقه با بیمه کردن محصولات کشاورزی و کشیدن حصارهای محکم در زمین های خود می توانند از حمله گرازهای وحشی در امان بمانند.

حمید رعنا قد صدور مجوز شکار گرازهای وحشی را یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانست و افزود: محیط زیست در آمادگی لازم برای مقابله با این مشکل را داشته و مجوز شکار این حیوان نیز به دلیل حرام بودن استفاده از گوشت این حیوان برای مسلمانان، تنها به ارامنه داده می شود.

وی همچنین ضمن انتقاد از بزرگنمایی موضوع حمله گرازهای وحشی به مردم و مزارع کشاورزی این منطقه، عنوان کرد: این حیوان در زیستگاه خود مشغول زندگی بوده و برای تامین معاش وارد زمین های کشاورزی می شود در حالی که ما انسانها وارد زیستگاه این حیوان شده ایم.

مزارع سیب زمینی، چغندرقند، یونجه زار و علفزار و نهال های تازه کاشته شده از جمله محصولات مورد حمله گراز وحشی در چالدران بوده که تاکنون حمله این حیوان باعث باعث شکسته شدن و خسارت دیدن بالغ بر 300 اصله نهال از ابتدای امسال شده و مردم با فرا رسیدن فصل سرما نگران حمله این حیوان به روستاها هستند.

شکار گراز توسط ارامنه موجب رفع مشکل نمی شود

فرماندار چالدران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از عملکرد اداره محیط زیست در خصوص رفع مشکل گرازهای وحشی در چالدران، گفت: حفظ و نگهداری از گرازهای وحشی بر عهده محیط زیست بوده و با گذشت چندین سال از این مشکل، این ارگان اقدام عملی جدی در این راستا انجام نداده است.

احمدرضا قلی پور با بیان اینکه مجوز شکار گراز صادر شده از سوی محیط زیست به ارامنه اختصاص دارد، اظهار داشت: مردم عادی نمی توانند برای مقابله با آنها دست به این اقدام بزنند و در صورت اقدام باید جریمه های هنگفتی را متحمل شوند.

وی یادآور شد: شکار یک یا دو گراز به دست ارامنه به دلیل مصرف گوشت این حیوان با توجه به تعداد زیادشان کافی نیست، باید این مجوز به افراد یا گروه خاصی نیز داده شود تا حداقل با شکار تعداد بیشتری، از جمعیت این حیوان وحشی کاسته شود.

قلی پور در خصوص برنامه های این شهرستان برای کاهش خسارات نیز گفت: در این راستا با همکاری دهیاران نگهبانان مزارع و با همکاری پلیس انتظامی گشتهای شبانه فعال شده اند تا بتوان حداقل از شمار تلفات جانی و مالی کاسته شود.

یگان حفاظتی برای مقابله با جمعیت گرازهای وحشی به چالدران اعزام شد

رئیس محیط زیست چالدران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام فرمانده یگان حفاظتی با اکیپ 5 نفری برای مقابله با جمعیت گرازهای وحشی خبر داد و افزود: به دنبال این امر تعداد این حیوانات در این منطقه به وفور دیده می شود و موجب بروز مشکلات اساسی در منطقه شده بود.

احمد باقر زاده با بیان اینکه این طرح در جهت مبارزه و تعدیل جمعیت گرازهای وحشی در چالدران اجرا می شود، ادامه داد: طی سالهای اخیر تخریب و تصرف زیستگاه های اصلی گرازهای وحشی در منطقه و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی موجب بروز مشکلات زیست محیطی شده است.

تخریب، تصرف و تبدیل زیستگاه های گرازهای وحشی به اراضی کشاورزی هرچند توسط مردم انجام و هم اکنون نیز برای خود آنها مشکل آفرین شده ولی سوال اینجاست که مسئولان محیط زیست به هنگام تخریب زیستگاهها چرا از این اقدام جلوگیری نکرده و فرمانداری و جهادکشاورزی آیا پیش بینی حمله این جانوران وحشی به مزارع برای تامین معاش انجام نداده است.

هم اکنون 8 روستای چالدران به عنوان زیستگاه گرازهای وحشی در معرض خطر حمله دسته جمعی این حیوان قرار دارند.