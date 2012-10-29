سومین باران غدیر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین همایش باران غدیر دیشب یکشنبه 7 آبان با حضور حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری دبیر همایش و مهمانان داخلی و خارجی این همایش در تالار سوره مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این برنامه محمد اسلم انصاری از پاکستان گفت: اولین فریضه من این است که از برگزارکنندگان این همایش تشکر کنم. من از پاکستان برای مردم ایران پیام مودت و مهربانی آورده‌ام. به عنوان شاگرد و طلبه‌ای که مدتی در محضر علامه اقبال لاهوری بوده، برای شما ذکر منقبتی از حضرت علی(ع) می‌خوانم.

وی در ادامه به خوانش شعری کوتاه در مدح پیامبر اکرم(ص) به زبان فارسی و در ادامه به خوانش شعر منقبت حضرت علی(ع) به زبان فارسی پرداخت.

شاعر بعدی که در این برنامه به شعرخوانی پرداخت، مرتضی امیری اسفندقه بود که به دلیل معرفی‌اش با عنوان دکتر گفت: من دکتر نیستم، فوق‌لیسانس هم نیستم و لیسانسم را هم به سختی گرفتم. خوشحالم که امشب در جمع شاعران پارسی‌گوی نه پارسی هستم. این مراسم باعث می‌شود بیشتر به این موضوع ایمان بیاورم که شعر پارسای پارسی پل امنی میان ما و دیگر کشورها و مذاهب بوده است. آن‌چه من را به عنوان یک معلم ساده ادبیات، با شاعران پارسی‌گوی پیوند داده، چیزی جز شعر آیینی نیست. قصد دارم برای شما شعری درباره حضرت علی (ع) بخوانم و وقتی که کودک بودم، اولین شعر و ترانه‌ای هم که شنیدم، درباره حضرت علی(ع) بود که مادرم برایم می‌خواند.

در ادامه دیاب یونس از کشور لبنان گفت: موضوع ما در این بحث، تاثیر ادبیات دینی بر تقریب بین ادیان و مذاهب در سطح جهان است. ادبیات می‌تواند دریچه‌ای میان ملت‌ها و تمدن‌های مختلف باشد و موجب نزدیک شدن اذهان جوامع مختلف شود. ادبیات همچنین می‌تواند نقشی آموزشی و بسیار پیشرو در نزدیک شدن ادیان و ملت‌ها داشته باشد. مشیت خدا چنین بود که من در یک خانواده مسیحی مارونی در شمال لبنان متولد شوم؛ در خانواده‌ای که هیچ‌گاه تعصبات مذهبی و نژادی وجود نداشت اما خودم ناراحت می‌شدم وقتی که می‌دیدم در اطرافم تعصب دینی و قبیله‌ای وجود دارد.

وی افزود: اولین مقاله‌ام‌ را در سن 19 سالگی با عنوان «امام اوزاعی، پیام‌رسان لبنان» نوشتم و در آن به سیره زندگی امام اوزاعی و ویژگی‌های شخصیتی‌اش اشاره کردم. به نظرم هر کسی که فکر آزادی داشته باشد و معتقد باشد که باید میان همه مذاهب ارتباط و محبت وجود داشته باشد، می‌تواند امام باشد.

این شاعر لبنانی ادامه داد: جمله‌ای را از امام اوزاعی به خاطر دارم که گفته بود هیچ‌گاه حب علی و عثمان در یک دل جا نمی‌شود مگر این که آن دل از آن یک مسلمان واقعی باشد. پیشنهاد می‌کنم شعار این همایش و کنگره این باشد که امام اوزاعی به دلیل فکر بازی که داشت، رهبر همه ما باشد. من عواملی را که باعث دوستی بیش از پیش مسالمت‌آمیز مردم لبنان با یکدیگر می‌شد، بررسی کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که علی(ع) می‌تواند بیشتر از یک امام باشد. او می‌تواند معلم، رهبر و بهترین الگوی اخلاقی برای همه مردم دنیا باشد. هر وقت که نهج‌البلاغه را مطالعه می‌کنم با روش فکری اجتماعی و اخلاق بی‌نظیر علی(ع) روبرو می‌شوم.

یونس گفت: به عقیده من نهج‌البلاغه کتاب بسیار مقدسی است. همواره سعی کرده‌ام هر جا که هستم اندیشه علی(ع) را ترویج کنم که می‌گوید هر کس که یک مسیحی و پیرو مسیح را آزار کند، یک مسلمان نیست. یک بار یک خانم خبرنگار فرانسوی، زمانی که در یک پست دولتی خدمت می‌کردم، از من پرسید چگونه می‌توانی به مسلمانان خدمت کنی؟ پاسخم به این خانم این بود: چون من مسیحی هستم.

وی در پایان سخنانش گفت: در لبنان 19 فرقه مذهبی وجود دارد. به نظرم اگر کسی بخواهد یک شهروند واقعی لبنانی باشد، باید هم مسیحی باشد و هم مسلمان. البته این جمله به این معنی نیست که مسلمان باید مسیحی شود یا مسیحی، مسلمان شود. بلکه باشد بین‌شان همکاری و هم‌زیستی وجود داشته باشد.