انتقاد از نمای مساجد پایتخت/ پروژه عمرانی مصلی تهران متوقف نشده است

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل هیئت داوری برای توجه و تاکید بیشتر معماری ایرانی- اسلامی در مساجد گفت: متاسفانه مساجدی که در حال حاضر می‌سازند چندان جالب نیست، در حالیکه پایه معماری اسلامی مسجد است، اما مساجدی که ساخته می شود مشکلات فراوانی در اصول اولیه معماری دارند که با تایید طرح هایشان در هیئت داوری می توانند پروانه ساخت بگیرند.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه با بیان اینکه ساختمان های شهرداری باید سمبل ایرانی- اسلامی باشند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر اینگونه نیست هر چند این ساختمان ها مربوط به گذشته است که هیچ گونه نمودی از معماری ایرانی و اسلامی ندارند، اما باید برنامه ریزی کنیم که ساختمان های جدید تماما بر اساس اصول معماری ایرانی و ارزش های اسلامی ساخته شوند.

* تشکیل هیئت ژوری برای تصویب طرح های ساختمان های بالای 5 طبقه

وی با بیان اینکه هیئت ژوری متشکل از اساتید دانشگاه، مسئولان شهرداری و شورا برای صدور پروانه ساخت براساس معیارهای ایرانی- اسلامی تشکیل می شود، اضافه کرد: ساختمان های بالای 5 و 6 طبقه نیز طرح هایشان در این هیئت داوران بررسی می شود، البته این طرحی است که برای آینده پیش بینی شده و هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

* پروژه عمرانی مصلی تهران متوقف نشده است

رئیس شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اخباری مبنی بر توقف پروژه مصلی امام خمینی(ره) خاطر نشان کرد: این پروژه متوقف نشده است اما ممکن است روند کاری آن کند شده باشد که در مورد علت آن اطلاعی ندارم.