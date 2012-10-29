عربستان به محاکمه معترضین در اعتراضات مسالمت آمیز پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد شب گذشته از مسئولان عربستان سعودی خواست که شهروندان این کشور را به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز تحت پیگرد قضایی قرار ندهند.

"جو استورک" معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر خاطرنشان کرد: دولت عربستان سعودی به جای تلاش برای از بین بردن مشکلات معترضین آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد و به دنبال تحت فشار گذاشتن فعالان در سرتاسر عربستان است.

گفتنی است مسئولان سعودی 23 سپتامبر ده ها نفر را به اتهام مشارکت در تجمع اعتراض آمیز در اطراف زندان الطرفیه بازداشت کرده است. این افراد خواستار آزادی نزدیکان زندانی خود بودند.

رژیم سعودی 19 نفر از افراد بازداشت شده را به اتهام فتنه انگیزی و ایجاد هرج و مرج زندانی کرده است.