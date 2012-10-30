جزئیات تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاههای غیردولتی/ آغاز ثبت نام از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تمام شرکت‌ کنندگان آزمون سراسری سال 1391اعم از داوطلبان مجاز و غیرمجاز به انتخاب رشته که در ردیف پذیرفته ‌شدگان نهایی آزمون مذکور قرار نگرفته‌اند با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، در صورت تمایل برای ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها می‌توانند با ارائه کارنامه نتایج علمی (کارنامه اولیه داوطلبان که از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قابل دریافت است)، اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه پیش ‌دانشگاهی از 9 آبان ماه تا 14 ماه جاری به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود به صورت مشروط در یک رشته تحصیلی کاردانی اقدام کنند.

نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت، از سوی سازمان سنجش به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام خواهد شد.

نحوه ثبت نام در تکمیل ظرفیت

متقاضی شرکت در این مرحله تکمیل ظرفیت لازم است مبلغ 2 هزار و 800 تومان به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است، واریز کند و اصل فیش واریزی را به مؤسسه آموزش عالی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، تحویل دهد.

پذیرفته ‌شدگان نهایی هر یک از رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1391 مجاز به شرکت در این مرحله از تکمیل ظرفیت نیستند.

هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته کاردانی، از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود و در صورت انتخاب بیش از یک رشته و یا ثبت‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب متقاضی از ردیف متقاضیان تکمیل ظرفیت حذف شده و شهریه‌های پرداختی وی نیز قابل استرداد نیست.

رشته کاردانی انتخابی داوطلب در هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید منطبق با رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط که داوطلب در آن ثبت‌ نام کرده و در جلسه آزمون آن شرکت کرده است، باشد.

داوطلبان متقاضی باید علاوه بر ثبت ‌نام و شرکت در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه پیش‌دانشگاهی خود شده باشند.

داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آن با توجه به مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری باشد، می‌توانند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی خود اقدام کنند.

ثبت ‌نام از داوطلبان در یک رشته‌ تحصیلی بر اساس ظرفیت مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی و شهریه ثبت‌نامی صورت می‌پذیرد و شروع به تحصیل پذیرفته شدگان در این مقطع با توجه به امکانات موسسات آموزش عالی در اولین ترم تحصیلی ممکن خواهد بود.

داوطلبان متقاضی شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1391، موظف به رعایت تمام شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای ثبت ‌نام و راهنمای انتخاب رشته بوده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان به عهده شخص داوطلب است.

ضمناً در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی، شهریه‌های اخذ شده توسط مؤسسات، به هیچ عنوان به داوطلب مسترد نخواهد شد.