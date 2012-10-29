مجتبی رحماندوست، نویسنده و نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه مهر، از ضرورت رسیدگی به مشکلات اهل قلم در مجلس سخن گفت و تاکید کرد: من به عنوان یکی از اعضای جامعه اهل قلم ایران، شرایط و مشکلات نویسندگان اهل قلم را حس میکنم و قصد دارم از حقوق آنها دفاع کنم.
وی افزود: من متاسفانه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیستم و مشکلات نویسندگان هم به این کمیسیون ارتباط پیدا میکند. ولی شخصاً به عنوان یک اهل قلم و یک نویسنده که چند کتاب شعر و کتاب قصه چاپ کرده است، نمیتوانم نسبت به عرصه قلم و مشکلات اهل قلم بیتفاوت باشم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مطمئن باشید من نسبت به دغدغههای نویسندهها حساسیت دارم و قطعاً مشکلات آنها را در مجلس پیگیری میکنم.
رحماندوست گفت: طبعاً این مسائل را با یک استراتژی روشن، دنبال خواهم کرد.
این نماینده اهل قلم مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی خود از ترکیب فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: من غیر از یکی ـ دو بار، در جلسات کمیسیون فرهنگی حضور نداشتهام ولی امیدوارم بتواند مشکلات نویسندهها را پیگیری کند.
وی افزود: اعضای فعلی کمیسیون فرهنگی عموماً چهرههای جدیدی هستند که من چندان شناختی از آنها ندارم ولی هر کمکی از دستم بر بیاید برای حل مشکلات نویسندهها به آنها میکنم.
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