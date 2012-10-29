  1. فرهنگ و ادب
۸ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۶

رحماندوست در غرفه مهر:

امیدوارم کمیسیون فرهنگی مجلس به مشکلات نویسنده‌ها رسیدگی کند

امیدوارم کمیسیون فرهنگی مجلس به مشکلات نویسنده‌ها رسیدگی کند

مجتبی رحماندوست نویسنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای حل مشکلات نویسنده‌ها هر کمکی از دستم بر بیاید به اعضای کمیسیون فرهنگی ارائه می‌کنم.

مجتبی رحماندوست، نویسنده و نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه مهر، از ضرورت رسیدگی به مشکلات اهل قلم در مجلس سخن گفت و تاکید کرد: من به عنوان یکی از اعضای جامعه اهل قلم ایران، شرایط و مشکلات نویسندگان اهل قلم را حس می‌کنم و قصد دارم از حقوق آنها دفاع کنم.

وی افزود: من متاسفانه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیستم و مشکلات نویسندگان هم به این کمیسیون ارتباط پیدا می‌کند. ولی شخصاً به عنوان یک اهل قلم و یک نویسنده که چند کتاب شعر و کتاب قصه چاپ کرده است، نمی‌توانم نسبت به عرصه قلم و مشکلات اهل قلم بی‌تفاوت باشم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مطمئن باشید من نسبت به دغدغه‌های نویسنده‌ها حساسیت دارم و قطعاً مشکلات آنها را در مجلس پیگیری می‌کنم.

رحماندوست گفت: طبعاً این مسائل را با یک استراتژی روشن، دنبال خواهم کرد.

این نماینده اهل قلم مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی خود از ترکیب فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: من غیر از یکی ـ دو بار، در جلسات کمیسیون فرهنگی حضور نداشته‌ام ولی امیدوارم بتواند مشکلات نویسنده‌ها را پیگیری کند.

وی افزود: اعضای فعلی کمیسیون فرهنگی عموماً چهره‌های جدیدی هستند که من چندان شناختی از آنها ندارم ولی هر کمکی از دستم بر بیاید برای حل مشکلات نویسنده‌ها به آنها می‌کنم.

کد مطلب 1730957

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