زیارت جامعه کبیره امام هادی(ع) باید در مراکز علمی تفسیر و تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آیین تقدیر از برگزیدگان داخلی و خارجی نخستین کنگره بین المللی امام علی النقی(ع) با حضور حجت السلام خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مرتضی تمدن استاندار تهران، مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران و عادل عون نماینده جنبش امل در تهران و دکترسید احمد صفی الدین نماینده حزب الله در تهران در تالار اندیشه حوزه هنری یکشنبه شب 7 آبانماه برگزار شد.

متن پیام آیت الله صافی گلپایگانی به کنگره جهانی امام علی النقی (ع) به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله رب العالمین والصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و آله طاهرین سیما بقیه الله فی الارضین.

قال الله تعالی: و جعلنا هم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات

و قال الله تعالی: اولئک الذین هدی الله فهداهم اقتده

و قال سبحانه تعالی: انما انت منذر و لکل قوم هاد

السلام علیکم و رحمه الله

با عرض تبریک به عزیزان و شخصیت های محترمی که در این همایش هدایت افزا و سیره پژوهی حضرت امام هادی(ع) شرکت نموده اند به طور خلاصه و مختصر عرض می کنم که امام هادی(ع) درعصر خودشان با وجود موانع سیاسی و مزاحمات حکام زمان در حفاظت و حراست از فرهنگ تشیع- که همان فرهنگ راستین اسلام است- وظایف ولائی و امامت خود را به بهترین نحو انجام دادند و بزرگانی را در علوم اسلام مخصوصا تفسیر و حدیث تربیت نمودند که هر کدام از اساتید فن و مصابیح هدایت بودند.

در کرائم اخلاق و معالی صفات، دوست و دشمن به عظمت مقام آن حضرت اتفاق داشتند. آن حضرت دهمین امام از ائمه اثنی عشر علیهم السلام می باشند که دراخبار متواتره از فریقین، پیغمبر اکرم (ص) به آنها بشارت داده است. اسناد این روایت بیشتر از حد تواتر است و در کتب مسانید و صحاح و جوامع اهل سنت این روایات که بر غیر ائمه اثنی عشر (ع) قابل انطباق نیست، روایت شده است. آن حضرت به اسم و به رسم و رفتار مصداق "و لکل قوم هاد" بود.

وظیفه ما این است که احادیث شریفه و علومی را که از آن حضرت روایت شده، بیاموزیم و هدایت های آن حضرت را در زندگی معنوی و ایمانی و اخلاقی سرمشق زندگی قرار دهیم.

امروز یکی از بزرگترین میراث گران بهای آن حضرت زیارت جامعه کبیره است که مشحون از معارف بلند ولائی و در معرفی مقالات عالیه ائمه معصومین (ع) می باشد و باید در حوزه های علمیه و مراکز علمی ما تفسیر و تبیین شود.

امروزه ما درمعرفی الگوهای انسانیت که سعادت دنیا و آخرت را برای ما در گفتار و رفتار خود نشان داده اند، مقصر هستیم.

وظیفه دانشمندان دراین زمان که دشمنان می خواهند جوانان و عزیزان ما را از هدایت های الهی محروم نمایند، بسیار سنگین است. امید است این همایش ها برای شناخت بزرگان دین- که همه هادیان امت هستند- موفق بوده و بتوانند گوشه ای از دین خود را به اسلام عزیز و قرآن ادا نمایند.

حقیر از همه شرکت کنندگان و گردانندگان این جلسه با شکوه تشکر نموده و مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال درظل حضرت بقیه الله الاعظم ارواح العالمین له الفداء مسالت دارم.