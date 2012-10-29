نامناسب برای یک رده سنی

در این روزهایی که حال سینمای ایران چندان خوش نیست و فیلم‌های متظاهر و سیاه‌نما از کمدی‌های مبتذل پیشی گرفته اند، اکران فیلمی جسورانه و خط‌شکن می‌تواند مخاطبان ناامید را شوکه کند."آینه‌های رو به رو" فیلمی است با موضوعی خاص و ساختار و نگاهی خاص‌تر به بحث جنجال برانگیز تغییر جنسیت که پس از حضور موفق در جشنواره فجر بیست و نهم و دریافت جایزه ویژه هیات داوران از سال 89 در نوبت اکران یا به نوعی توقیف مانده و در چند روز اخیر امکان اکران محدود در چند سالن را پیدا کرده است.

فیلم روایتگر زندگی دو زن است که ابتدا به صورت موازی شکل می گیرد و پس از برخورد آن دو روزگارشان به نحوی به یکدیگر پیوند می خورد. رعنا (غزل شاکری)زنی از قشر آسیب پذیر جامعه است که برای گذران زندگی و پرداخت بدهی همسر در بندش با ماشینی فکسنی، پنهانی مسافرکشی می کند ،اعتقادات مذهبی دارد، در بند آبرو و اعتبار است و از همه مهم تر به شدت به همسرش(صابر ابر) علاقه دارد.

در مقابل او آدینه(شایسته ایرانی)دختری سرکش و عاصی از طبقه مرفه جامعه را می بینیم که یک تنه بر علیه پدر و ارزش‌های خانوادگی اش قد علم کرده و می خواهد تغییر جنسیت دهد، بر خلاف رعنا در بند حرف دیگران نیست و بارها خود را انگشت نما و بی آبرو می خواند. رابطه این دو از یک تصادف کلید می خورد و علیرغم تنفر اولیه رعنا از آدینه به سرعت روابط صمیمانه ای میان آن دو حاکم می شود به طوری مسیر داستان تغییر می کند و ...

"آینه های رو به رو" اولین فیلم بلند نگار آذربایجانی در مقام کارگردان است که پیش از این تجارب اندکش به بازی در "نسل سوخته" رسول ملاقلی پور و دستیاری تدوین "شیدا" کمال تبریزی محدود می شد.وی فیلم نامه "آینه های رو به رو "را با همراهی و کمک فرشته طائرپور آماده کرده و در بطن آن به درد گروه محدودی از آدم های جامعه پرداخته که کمتر کسی جرات دارد به سراغشان برود.او در این اثر تلاش کرده تصویر درستی از آرزوها و خواسته‌های یک فرد دو جنسیتی به بیننده را نشان دهد.

آدربایجانی در جایی متذکر شده انگیزه او برای ساخت این اثر از خاطره همسایه دوران کودکی اش گرفته شده، مردی که می خواست تبدیل به زن بشود.اما اینکه در این اثر بخش عمده ای از عوامل را خانم ها تشکیل داده اند و حتی سوژه فیلم نیز زنانه شده می‌توان دریافت آذربایجانی و طائرپور زنان را در جامعه به خصوص در این مورد خاص، آسیب‌پذیرتر و درمانده‌تر از مردان می‌بینند.

"آینه‌های رو به رو " که به لحاظ سوژه تابوشکنش بی شباهت به "بچه‌های بد"محمد رضا داوود نژاد نیست، فیلم نامه قوی و ساختاری منطقی دارد. فراز و فرودش به جاست، درام در آن به اندازه مناسب به کار رفته و هر جا هم که مقدارش زیاد شده سکانس مورد نظر چنین فضایی را می طلبیده است.

البته این لایه زیبای ظاهری باعث نشده برخی از اشکالات داستان به چشم نیاید. شخصیت های فرعی تاثیر چندانی بر روند کلی فیلم ندارند و در چند سکانس آخر به طور ناگهانی قهرمان بازی در می آورند (برادر آدینه)آدم های غایب داستان علیرغم نقش به ظاهر مهم در حد حرف و کاراکترهای خیالی باقی می مانند(نامزد و عمه ی آدینه)حتی با وجودی که قرار است تقابل دو طبقه اجتماعی متفاوت به نمایش گذاشته شود در هر دوسوی قضیه ،جامعه ایرانی سرشار از تهمت و بدبینی و قضاوت های عجولانه تصویر می شود (رعنا از اهالی محل و مادر شوهرش ابا دارد و پدر آدینه از حرف فامیل و اقوام) و در نهایت این اروپا ، بهشت برین است که ناجی آدینه می شود و علیرغم تبلیغی که در فیلم برای حمایت از دوجنسیتی ها در ایران می شود. بحث وام جهت عمل به میان می آید باز هم این آلمان است که مامن و ماوای دختر دو جنسی می شود. همچنین پیام فیلم به صورت سوالی واضح و گلدرشت مطرح می شود و قصد دارد مخاطب را به چالش بکشد: اگه بچه شمام اینطوری باشه چیکار می کنین؟"

در نهایت با توجه به پایان بندی فیلم نتیجه ای که سازندگان اثر در نظر داشته اند به شما منتقل می شود ولی کارگردان و تهیه کننده احتمالا به این فکر نکرده اند که اکران چنین فیلمی بدون در نظر گرفتن گروه سنی و در جامعه ای که صحبت از چنین مسایلی چندان خوشایند نیست باعث کج فهمی و سردرگمی نوجوانان می شود.

البته باید نفوذ و ایدئولوِژی موسساتی را که در ساخت فیلم سهیم بوده اند را در چنین ماحصلی موثر دانست. فیلم برداری اثر ساده و گیراست و بسیاری از صحنه ها با کمترین دردسر و هزینه آماده شده اند که این خود هنر تهیه کننده را می رساند.موسیقی متن نیز بسیار زیباست به خصوص وقتی با نریشن گویی بازیگران ترکیب می شود. خصوصا سکانسی که جاده پربرف و خالی پیش روی رعنا و آدینه است، را باید هنری‌ترین بخش فیلم دانست.

در خصوص انتخاب بازیگران "آینه های رو به رو " ریسک بالایی صورت گرفته و دو نقش اصلی به بازیگرانی سپرده شده که تقریبا ناشناخته اند."غزل شاکری"پس از درخشش در "گلنار" کامبوزیا پرتوی در دروه رونق سینمای کودک، دیگر حضور مستمری در عرصه بازیگری نداشت و به جز چند مورد طراحی صحنه و لباس در فیلمی فعالیت نکرده بود. شایسته ایرانی هم به سبب عدم اکران آفساید، برای مخاطب عام ناشناخته بود. شاکری در نقش رعنا همان زن خوب و باوفای ایرانی است که پای همسر و فرزندش می ایستد و با کار و تلاش شبانه روزی مخارج زندگی را جور می کند. نقش او حرف چندانی برای گفتن ندارد و همانی است که بارها دیده و شنیده ایم. کاراکتر رعنا به ظرافت خاصی نیاز ندارد و شاید چون نقش مقابلش اینهمه پرشر و شور است از سر و شکل می افتد.

آدینه ای که ایرانی پروریده موجودی است نیمه مرد و نیمه زن که عواطف مادرانه (صحنه بغل کردن کودک) و لات بازی های پسرانه (دعوا کردن با مردان مزاحم) را توامان دارد. وی به مدد گریم خاصش و تلاش فراوانی که برای نحوه اداکردن کلمات با صدایی دورگه دارد کاملا باور پذیر است و اگر هدف سازندگان اثر، بذل انسان دوستی و ترحم برای آدینه بوده کاملا موفق شده اند. برای مثال سکانس گریه رقت انگیز ادی در دستشویی منزل رعنا با صورتی کف آلود و بینی پر خون به راستی غمبار و تفکر برانگیز است.ایرانی که پیش از این در آفساید هم نقش یک پسر را بازی کرده بود موفق شد علیرغم تکرار نقش، از کلیشه شدن فرار کند و با هوشمندی و توانایی بازی خود را برگ برنده "آینه ها" کند.

گرچه بازیگران نام آشنایی چون همایون ارشادی ،صابر ابر ،نیما شاهرخ شاهی و هنگامه قاضیانی در فیلم ایفای نقش کرده اند اما حضورشان کم رمق و نچسب است و همانطور که در بالا ذکر شد از فیلمنامه لطمه خورده اند مثلا نگارنده اصلا دلیل حضور خانم قاضیانی را در این نقش کوتاه و یک دقیقه ای بی تاثیر درک نمی کند. به هر حال "آینه های رو به رو " فیلمی است زنانه پر از آشنایی و رفاقت هایی که می تواند منجر به حضور بازیگران معروف و بالا رفتن ارزش اثر شود!

سال گذشته طائرپور برای اکران محدود فیلمش از شورای صنفی در خواست پروانه نمایش کرده بود اما شورا اکران آینه ها را به حصول شرایط مناسب تری موکول کرده بود ولی تهیه کننده با ذکر اینکه"شرایط اکران در کل نسبت به سال گذشته بهبود نیافته و وی با تنش های گوناگون مواجه بوده " و ترس او از بازبینی ممکن است سبب انصراف وی از اکران فیلمش شود موفق شد ظرف چند روز گذشته پروانه نمایش اثر را به دست بیاورد.

البته شاید کسب جایزه بزرگ جشنواره " شری" پاریس در چنین ادعایی بی تاثیر نبوده باشد. شاید بهتر بود وی از ابتدا فیلم را وارد شبکه نمایش خانگی می کرد تا هم خانواده ها امکان سانسور اثر را داشته باشند و هم اینکه "آینه های رو به رو" این مدت طولانی را در نوبت نمی ماند و خستگی کار را به تن عواملش نمی گذاشت.

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شادی رستمی