انتخاب تنها یک رشته در تکمیل ظرفیت کاردانی غیرانتفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، تمام شرکت‌کنندگان در آزمون ورودی دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ‌سال1391 که در ردیف پذیرفته ‌شدگان نهایی آزمون مذکور قرار نگرفته ‌اند و مردود این آزمون هستند، با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، در صورت تمایل برای ادامه تحصیل در رشته‌های ذیربط می‌توانند با ارائه اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در شاخه‌ های فنی و حرفهای یا کاردانش همچنین پرینت کارنامه نتیجه نهایی آزمون مذکور از دوشنبه 15 آبان ماه تا 18 ماه جاری به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کاردانی پیوسته مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود به صورت مشروط در یک رشته تحصیلی اقدام کنند.

بدیهی است نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت، از سوی این سازمان متعاقباً به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام خواهد شد.

پذیرش در این مرحله تکمیل ظرفیت مختص موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیردولتی بوده و شامل سایر موسسات آموزش عالی (دانشگاه فنی و حرفه ای و آموزشکده های تحت پوشش) نمی شود.

متقاضی شرکت در این مرحله تکمیل ظرفیت لازم است مبلغ 2 هزار و 800 تومان به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است واریز کند و اصل فیش واریزی را به مؤسسه آموزش عالی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کند، تحویل دهد.

هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته، از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود و در صورت انتخاب بیش از یک ‌رشته و یا ثبت ‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب‌ متقاضی از ردیف‌ متقاضیان تکمیل ‌ظرفیت حذف ‌شده و شهریه‌های پرداختی وی نیز قابل ‌استرداد نیست.

داوطلبان متقاضی باید علاوه بر ثبت ‌نام و شرکت در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش شده باشند.

داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آنها از نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391 (بهمن ماه) است، می‌توانند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به ارائه مدرک دیپلم خود اقدام کنند.

ثبت ‌نام از داوطلبان در یک رشته‌ تحصیلی بر اساس ظرفیت مندرج در دفترچه راهنمای آزمون مذکور به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی و شهریه ثبت‌نامی صورت می‌پذیرد همچنین شروع به تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله با توجه به امکانات موسسات آموزش عالی در اولین ترم تحصیلی ممکن خواهد بود.