به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش عالی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور محمدباقرخرمشاد رئیس، معاونین و مدیران این سازمان، اساتید و 50 تن از دانشجویان ورودی رشته کاردانی امور فرهنگی 7 آبان ماه افتتاح شد.

تاسیس این مرکز یکی از ارکان اصلی سیاست های آموزشی سازمان

در مراسم افتتاحیه این مرکزآموزشی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صورت گرفت، خرمشاد طی سخنانی تاسیس مرکز آموزش جامع علمی- کاربردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تلفیق تجربه گراسنگ این سازمان در طول 17 سال تلاش فرهنگی - بین المللی با علوم فرهنگی در جهت اعتلا و بالندگی هر چه بیشتر فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در آینده خواند.

وی با اشاره به تقارن خجسته تاسیس این مرکز در هفته ولایت و قرار گرفتن این امر در بین اعیاد قربان و غدیر ، تاسیس این مرکز را نیاز بسیار حیاتی در عرصه فعالیت های فرهنگی - بین المللی جمهوری اسلامی ایران و نیز تلاشی در جهت تعامل سازنده و خدمت رسانی به دیگر مراکز آموزش عالی کشور عنوان کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اهتمام جمهوری اسلامی ایران در مقوله پرداختن به علوم کاربردی و ضرورت به کارگیری تجربیات فراوان و اثر گذار فعالیتهای بین المللی - فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در غالب علوم کاربردی، تاسیس این مرکز را یکی از ارکان اصلی سیاست های آموزشی این سازمان در دوره مدیریت جدید بیان کرد.

تاسیس پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات

خرمشاد با اعلام تاسیس پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات در آینده نزدیک ، هدف اصلی سازمان در حوزه آموزشی و پژوهشی را تربیت کادر مجرب و علمی جهت تامین نیازهای عام و خاص فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان کرد.

«مهارت افزایی» الویت اصلی سازمان در آموزش

محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی و رئیس مرکز آموزش عالی دانشگاه جامع علمی- کاربردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم با ارائه خلاصه ای از تلاشهای صورت گرفته در جهت تاسیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ، الویت اصلی این معاونت را « مهارت افزایی» و تربیت کارشناسان مجرب و خبره جهت انجام فعالیتهای فرهنگی و بین المللی بیان نمود.

راه اندازی دوره کارشناسی رشته دیپلماسی فرهنگی

وی همچنین با اعلام خبر آغاز آموزش دوره کارشناسی رشته «دیپلماسی فرهنگی» در بهمن ماه سالجاری تاسیس مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی سازمان را اقدامی ماندگار و اثر گذار در کلیه فعالیتهای فرهنگی - بین المللی خواند.

احمدی رئیس مرکز توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز به سیر مراحل مختلف ایجاد این مرکز و نیز از تدریس دو رشته کاردانی «مدیریت فرهنگی»و دوره کارشناسی «دیپلماسی فرهنگی » و کمیته های مختلف فعال در هسته اصلی این مرکز اشاره کرد.

پذیرش 50 دانشجو

وی همچنین از حضور 30 تن از کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و20 تن از دانشجویان خارج از سازمان در نخستین دوره کاردادنی «مدیریت فرهنگی» مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خبر داد.