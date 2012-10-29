کمرنگی ستون کاریکاتور مطبوعات کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کاریکاتور یعنی جلوه اغراق آمیز رفتار یا ویژگی های اشخاص که وجه مضحک بودن آن در سایه مفهومی بزرگتر و نه صرفا برای خندیدن مخاطب قرار می گیرد.

در دایره المعارف هنر هم به گونه ای دیگر به این رشته پرداخته شده، گذشته از تعاریف و نقایص این معرفی ها در نگاهی عمیقتر می توان به این نتیجه رسید که کاریکاتور پدیده ایست در خدمت نقدهای سیاسی و اجتماعی که دیگر مفاهیم درگیر با این هنر در سایه (سیاست و اجتماع) قرار می گیرند.

در غرب بیشترین کارکرد این هنر در سیاست معنا پیدا می کند و خیلی از مواقع سایه ای می شود برای جنجال های حزبی و نقد های سیاسی، اما کاریکاتور در جامعه امروز ما شکل دیگری به خود گرفته و از جنجال سازی داخلی پرهیز می کند.

فخرالدین دوست محمد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاریکاتور مطبوعاتی در جامعه و برخورد با این مقوله گفت: در زمینه مطبوعاتی وضعیت خوبی نداریم و رشد کندی داشته ایم و راه برای هنرمندی که بتواند با قلبش و تفکرش اتفاقات مختلف جامعه را نقد کند بسیار دشوار است.

وی افزود: ستون کاریکاتور در مطبوعات غالبا یا سانسور می شود یا حذف شده و اگر هم در مواقعی موضوعی پرداخت می شود مسائلی سطحی و دم دستی است.

وی ادامه داد: کاریکاتور در گذشته همین جامعه به مفهوم نقد طنز آمیز اوضاع سیاسی و اجتماعی و در شرایط ظلم و خفقان لقب شمشیر برهنه به خود گرفته بود و از کاریکاتوریست ها با نام شاعران بی کلمه یاد می شد.

وی اضافه کرد: حتی در زمان انقلاب مردمی ایران در سال 57 یکی از شیوه هایی که حکومت وقت را کلافه کرده بود نشر کاریکاتورهای تند و انتقادی از سوی کاریکاتوریست های گمنام بود که در زمان خود تاثیرش را گذاشت.

دوست محمد در پاسخ به این سوال که آن طور که در دیگر جوامع به این هنر توجه می شود در اینجا و خصوصا شهر کرمانشاه هم آزادی بیان و قلم برای کاریکاتوریست هست؟ گفت: در گذشته ما چارچوب مشخص و خطوط قرمز واضحی داشتیم، مثلا می دانستیم که مسائل مذهبی و اعتقادی جزو خطوط قرمز هستند اما امروز این خطوط قرمز وسیع تر و نامشخص شده مثلا کاریکاتوریست نمی تواند از طریق هنرش کارکرد یک مسئول را به تصویر بکشد و نقد کند، مسئولین هم جزء خطوط قرمز شده اند و دست هنرمند را برای کار و ارائه و بیان مشکلات جامعه بسته اند که البته امیدواریم مسئولین نگاهشان را به این هنر تغییر دهند چرا که کاریکاتور جنبه های مختلفی دارد و همه بحث های آن در سیاست خلاصه نمی شود.

وی درباره برخورد مردم کرد و استان کرمانشاه با این هنر گفت: هنر کاریکاتور به خاطر ویژگی های طنزی که دارد و همچنین روحیه طنزی که نزد مردمان کرد هست در این منطقه با استقبال خوبی روبرو است که البته باید مسیرهای ارتباط فرهنگی با مردم بومی و مناطق مختلف استان هموار شود تا همه بتوانیم از فضای شادی که این هنر به وجود آورد استفاده کنیم و کاریکاتور را بیش از پیش بین فرهنگ های گوناگون متنوع استان معرفی کنیم.

وی اشاره ای به خانه کاریکاتور حوزه هنری و فعالیت های این مرکز داشت و گفت: در این هشت سال که از تاسیس خانه کاریکاتور می گذرد کارهای خوبی صورت گرفته چه از نظر بحث و آموزش و چه از نظر جشنواره های بین المللی و کشوری و مقام هایی که بچه های کرمانشاه در این عرصه ها به دست آورده اند عملکرد خوبی داشته ایم.

وی افزود: همچنان با تلاش و انگیزه بالا به کار خود ادامه می دهیم و اگر بتوانیم همین روند رو به رشد را داشته باشیم و مسئولین هم ما را یاری کنند، می شود آینده خوب و پرباری برای کاریکاتور کرمانشاه ترسیم کرد.

وی ادامه داد: به هر حال می شود به این نتیجه رسید که با پتانسیلی که زبان و فرهنگ ما دارد جا کار برای هنری مثل کاریکاتور خیلی زیاد است و مسئولین نباید به راحتی از این همه فرصت بگذرند و غنای اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفته و با بی مهری با این هنر برخورد کنند.