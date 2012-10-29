قتل به خاطر سوءظن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان داراب در جریان قتل زن میانسالی قرار گرفتند. تیم جنائی پس از حضور در محل ، با جسد زن میانسال به نام اکرم روبرو شدند که آثار ضربه های چاقو بر روی بدنش مشخص بود.

پسر مقتول که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود در بازجویی ها گفت : پدر و مادرم چند سال قبل از هم جدا شدند . مادرم در شیراز زندگی می کرد و من و خواهر و برادرم به داراب آمدیم. مادرم هر از گاهی به ما سرکشی می کرد. او دیروز به داراب آمد. ساعتی قبل برادرم به نام مرتضی با من تماس گرفت و از من خواست که به خانه بروم. وقتی به خانه آمدم با جسد مادرمان روبرو شدم.

در ادامه دستگیری مرتضی در دستور کار ماموران قرار گرفت و کارآگاهان پس از چند ساعت تجسس او را دستگیر کردند.

متهم در همان بازجویی های اولیه لب به اعتراف گشود و گفت : مدتی بود با مادرم اختلاف داشتم . تصور می کردم او به خاطر اینکه با مردان غریبه ارتباط داشته باشد ما را رها کرده است. این موضع خیلی آزارم می داد. به همین خاطر روزحادثه تصمیم به انتقام گرفتم. ابتدا مادرم را خفه کرده و بعد با چاقو چند ضربه به بدنش زدم.

متهم پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی روانه زندان شد.

