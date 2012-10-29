بازتاب گسترده اظهارات سردار وحیدی/ برتری اطلاعاتی ایران در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی روز گذشته اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هواپیماهای بدون سرنشینی را با تکنولوژی و فناوری بسیار پیشرفته تر از پهپادی در اختیار دارد که اخیرا از سوی نیروهای حزب الله بر آسمان رژیم صهیونیستی به پرواز درآمده است.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: مسلما تکنولوژی پهپادی که اخیرا توسط نیروی مقاومت لبنان بر فراز رژیم اشغالگر قدس به پرواز درآمد و چشمان دشمنان را خیره کرد، آخرین فناوری و تکنولوژی ایران نبود.

این در حالی است که پهباد موسوم به ایوب اخیرا توانست از سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین که در سرتاسر مرز نوار غزه مستقر شده بدون شناسایی عبور کند و ضمن پرواز بر فراز مهمترین پایگاه‌های نظامی و هسته ای اسرائیل عملیات شناسایی خود را انجام دهد.

اظهارات روز گذشته سردار وحیدی درباره توانمندی ایران در توسعه فناوری پهپادهای پیشرفته طی 24 ساعت اخیر مورد توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است

شبکه خبری الجزیره در گزارشی در این باره اعلام کرد: ایران از در اختیار داشتن پهپادهای بسیار پیشرفته تر از پهپادی که اخیرا بر فراز فلسطین اشغالی به پرواز درآمده خبر داده است.

الجزیره در ادامه گزارش خود آورده است: اخیرا یک فروند پهپاد پس از ورود به عمق 55 کیلومتری داخل اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود که حزب الله لبنان مسئولیت آن را پذیرفت.

القدس العربی نیز در گزارش کاملی به بررسی آخرین تحولات امنیتی درمنطقه پرداخته است. در این گزارش با اشاره به مخالفت انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی اش در مواجهه با ایران، آمده است: مقامات نظامی ایران از توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین خبر داده اند.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در گزارشی اعلام کرد: وزیر دفاع ایران با تاکید براینکه این کشور دارای سیستمهای پیشرفته اطلاعاتی است، یک بار دیگر توانمندی دفاعی اسرائیل را زیر سوال برد.

روزنامه الرای کویت نیز در گزارشی نوشت: ایران اعلام کرده است که پهپادهای بسیار پیشرفته تر از ایوب در اختیار دارد.