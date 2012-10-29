پیشرفت 63 درصدی پروژه فنس کشی سایت صنعتی آبادان در منطقه آزاد اروند

محبت رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سایت صنعتی آبادان با مساحت پنج هزار هکتار در قسمت شرقی رودخانه کارون قرار گرفته که پروژه فنس کشی 400 هکتار آن به منظور ارتقای وضعیت ایمنی و استقرار گمرک جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری آغاز شده و تا انتهای امسال پایان خواهد یافت.



وی با اشاره به انجام مذاکرات، مکاتبات و هماهنگی های لازم در خصوص استقرار گمرک در سایت صنعتی آبادان تصریح کرد: به منظور تامین نیازهای گمرک برای استقرار در این سایت صنعتی اقداماتی از قبیل فنس کشی و دیوار کشی به طول 11 کیلومتر از سوی این سازمان در حال انجام است.



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: در همین راستا به منظور تامین شرایط فعالیت گمرک در سایت صنعتی آبادان این سازمان اقدام به احداث جاده حراستی به طول 11 کیلومتر کرده است.



رئیسی ارزش ریالی پروژه فنس کشی و احداث جاده حراستی را 60 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: پس از پایان این پروژه گمرک کشور در ورودی ها و خروجی های سایت صنعتی آبادان مستقر می شود که با این اقدام کلیه واحد های صنعتی واقع محدوده در این سایت می توانند با هدف صادرات از مزایای منطقه آزاد اروند از قبیل واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون پرداخت عوارض گمرکی اقدام کنند.



وی افزود: با توجه به وجود پتانسیلها و شرایط مساعد در منطقه آزاد اروند و همچنین با شروع به کار گمرک کشور در سایت صنعتی آبادان زمینه ای مناسب برای فعالیت اقتصادی با هدف صادرات فراهم خواهد شد.



رئیسی در خصوص واحدهای صنعتی فعال و همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده در سایت صنعتی آبادان گفت: از مساحت کل این سایت، شهرک صنعتی آبادان 400 هکتار و سه هزار و 900 هکتار را بقیه اراضی تشکیل می دهد. در حال حاضر 47 واحد تولیدی فعال در این سایت مشغول به کار بوده و میزان سرمایه گذاری انجام شده در این سایت مبلغ 270 میلیارد تومان می باشد و 1390 نفر طبق گزارش تهیه شده از لیست بیمه های واحدهای فعال در این سایت مشغول به کار هستند.