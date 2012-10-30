تعریف اصولگرایی در دوران اکثریت و اقلیت باید روشن شود

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری در طیف اصولگرا اظهارداشت: از آنجا که در ایران نظام حزبی حاکم نیست، کاندیداها برنامه های خود را عرضه می کنند تا زمان برای انتخاب جناحی فراهم شود بنابراین این تعدد کاندیداها تا انتها باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: کاندیداهای فعلی در یارگیری ها و تحت تاثیر نهادهای مرجعیتی و سیاسی یا بسیج که در انتخابات نقش دارند، سعی می کنند خودشان را به عنوان مصحلت اصلی اصولگرایان مطرح کنند و منتظر شکل دادن به یک مصلحت هستند که نهایتا از میان آنها یک نفر انتخاب شود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: یکی دیگر از دلایل تعدد کاندیداها این است که هنوز در جناح رقیب نوعی آشفتگی وجود دارد و جناح اصلاح طلب هنوز نتوانسته کاندیدای واحد خود را مشخص کند، اگر اصلاح طلبان بتوانند بر سر کاندیدایی به توافق برسند که این کاندیدا بتواند انتخابات آتی را دو قطبی کند، مطمئنا خیلی زود شاهد ریزش کاندیداها در جریان اصولگرا خواهیم بود زیرا نهادهای اثر گذار در کاندیداتوری جناح اصولگرا برای انتخاب کاندیدا فعال تر می شوند.

فلاحت پیشه ادامه داد: در غیر این صورت رقابت بین اصولگرایان، رقابت بین چند نیروی اصولگرا با نیروی اصلاح طلبی خواهد بود که حتی نمی تواند خودش را به عنوان منتخب اصلاح طلبان معرفی کند.

نماینده مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از احتمال وحدت اصولگرایان چیست، گفت: معتقدم اصولگرایان به وحدت نخواهند رسید.

وی ادامه داد: تعریف اصولگرایی تعریف دوران اقلیتی نیست اصولگرایان یک زمانی به عنوان اصولگرا عمل می کردند که در دولت آقای خاتمی اقلیت بودند، الان دیگر اقلیت نیستند. اصولگرایان با روی کار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم به اکثریت رسیدند. طبیعت اکثریت رقابت قدرت است و این رقابت قدرت و شرایط پس از آن به ویژه مدیریت مجلس ودولت موجب شکاف هایی شد .

فلاحت پیشه گفت: ما اگر تعریف اصولگرایی در دوران اکثریت و اقلیت را روشن کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اصولگرایان به صورت دو قطبی و سه قطبی در انتخابات آتی حضور پیدا خواهند کرد.