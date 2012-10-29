قتل مدیرعامل با چوبه دار گره خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات برای دستگیری متهم فراری از صبح پنجشنبه – 8 اردیبهشت 90 – پس از اعلام خبر قتل مدیرعامل یک شرکت در بزرگراه جلال آل احمد آغاز شد.

ماموران پس از حضور در محل حادثه با پیکر خونین پویان – 32 ساله –روبه رو شدند. همسر مقتول که در محل حضورداشت به ماموران گفت: قاتل همسرم یکی از کارگران اخراجی شرکت است. سجاد کارگر شرکت بود که شوهرم همیشه کمکش می کرد. این اواخر نیز مقداری پول از شوهرم قرض گرفته و چک بلامحل هم کشیده بود. به همین خاطر شوهرم اخراجش کرد. صبح امروز من هم در شرکت بودم که سجاد وارد شرکت شد. او با تهدید اسلحه دست و پای منشی مدیرعامل را بست و سپس وارد اتاق همسرم شد و مقابل چشمان وحشت زده من با شلیک گلوله ای پویان را کشت و بلافاصله گریخت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با ردیابی های ویژه، چند ساعت بعد سجاد را در کرمانشاه شناسایی و دستگیر کردند.

متهم نیز در نخستین بازجویی ها به قتل پویان اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم صبح دیروز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه اصغری روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت : با توجه به اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او ، تقاضای مجازات قانونی را دارم. در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای قاتل تقاضای مجازات قصاص کردند.

قاضی عبداللهی رئیس دادگاه با تفهیم به سجاد از او خواست به دفاع از خود بپردازد. پسر جوان با حضور در جایگاه گفت : با مقتول اختلاف حساب داشتم و با تهیه اسلحه ای سراغ پویان رفتم. او تصور می کرد اسلحه تقلبی است به همین خاطر تهدیدهایم را جدی نگرفت. ابتدا یک تیر هوایی شلیک کردم و گلوله بعدی به سینه پویان خورد. من قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانم چرا این اتفاق رخ داد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و او را به قصاص محکوم کردند.

