  1. جامعه
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

قتل مدیرعامل با چوبه دار گره خورد

قتل مدیرعامل با چوبه دار گره خورد

مرد خشمگین که پس از گروگانگیری، مدیرعامل یک شرکت خصوصی را به قتل رسانده بود با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات برای دستگیری متهم فراری از صبح پنجشنبه – 8 اردیبهشت 90 – پس از اعلام خبر قتل مدیرعامل یک شرکت در بزرگراه جلال آل احمد آغاز شد.

ماموران پس از حضور در محل حادثه با پیکر خونین پویان – 32 ساله –روبه رو شدند. همسر مقتول که در محل حضورداشت به ماموران گفت: قاتل همسرم یکی از کارگران اخراجی شرکت است. سجاد کارگر شرکت بود که شوهرم همیشه کمکش می کرد. این اواخر نیز مقداری پول از شوهرم قرض گرفته و چک بلامحل هم کشیده بود. به همین خاطر شوهرم اخراجش کرد. صبح امروز من هم در شرکت بودم که سجاد وارد شرکت شد. او با تهدید اسلحه دست و پای منشی مدیرعامل را بست و سپس وارد اتاق همسرم شد و مقابل چشمان وحشت زده من با شلیک گلوله ای پویان را کشت و بلافاصله گریخت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با ردیابی های ویژه، چند ساعت بعد سجاد را در کرمانشاه شناسایی و دستگیر کردند.

متهم نیز در نخستین بازجویی ها به قتل پویان اعتراف کرد. پس از تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم صبح دیروز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای جلسه اصغری روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت : با توجه به اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او ، تقاضای مجازات قانونی را دارم. در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای قاتل تقاضای مجازات قصاص کردند.

قاضی عبداللهی رئیس دادگاه با تفهیم به سجاد از او خواست به دفاع از خود بپردازد. پسر جوان با حضور در جایگاه گفت : با مقتول اختلاف حساب داشتم و با تهیه اسلحه ای سراغ پویان رفتم. او تصور می کرد اسلحه تقلبی است به همین خاطر تهدیدهایم را جدی نگرفت. ابتدا یک تیر هوایی شلیک کردم و گلوله بعدی به سینه پویان خورد. من قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانم چرا این اتفاق رخ داد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و او را به قصاص محکوم کردند.
 

کد مطلب 1730994

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