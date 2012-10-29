صلاحی رفت؛ اما کوله بار مشکلات خراسان رضوی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، برکناری محمود صلاحی در شرایطی کاملا غیر منتظره اتفاق افتاد، در حالی که حتی غفاری معاون سیاسی امنیتی استانداری که حکم سرپرستی را دریافت کرده است نیز از این تحول خبر نداشته است.

واقعیت آن است که در انظار عمومی همگان محمود صلاحی را از دوستان نزدیک رئیس جمهوری می دانستند و اعتقاد داشتند، او به رغم دریافت پیشنهادات بهتر، به دلیل علاقه به مشهد در این دیار ماندگار شده است.

البته این واقعیت پس از انتصاب صلاحی در شهریور 1388 تا همین دیروز که خبر برکناری وی در شهر پیچیده همچنان در اذهان وجود داشت.

رئیس جمهور احمدی نژاد در دوران استانداری صلاحی که بیش از سه سال طول کشید، چند بار به مشهد سفر کرده در یکی از سفرها که به مناسبت ولادت حضرت رضا (ع) یا همان تاریخ 8/8/88 رخ داد، قول سنگینی داد که در همه این سالها بار آن بر دوش استاندار بود، وی نمی توانست در برابر این که چرا هر سال 200 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های مشهد از سوی رئیس جمهور اختصاص نمی یابد، پاسخ مناسبی ارائه کند.

رئیس جمهور قول داده بود، طی 5 سال هزار میلیارد تومان به استاندار بدهد تا وی بتواند پایتخت معنوی ایران را به شهری در قد و قامت جهانی تبدیل کند و از سهم جهانگردی مذهبی دنیا، بخشی را نصیب مشهد کند.

امروز در حالی صلاحی از زیر بار این فشارها خارج می شود، که طی سه سال گذشته رقم های حداقلی اختصاص و پس از 1000 روز از آن وعده تازه معاونت زیارت در استانداری در حال شکل گرفتن است.

در این دوران استاندار بارها در جهت رسیدگی به مشکل صنایع، کاهش مشکلات شهر و مواردی که یک شهر با مشخصات مشهد با آن دست به گریبان است، به عنوان نماینده تام الاختیار انتخاب شد، اما دستش آنقدر خالی بود که نتواند استعداد و تدبیر و توانمندی اش را بخوبی ارائه کند.

دکتر محمود صلاحی در حالی از خراسان رضوی رفت که همچنان مشکل طرح بازسازی بافت های فرسوده تشنه اعتبارات تازه است و در این راه شهرداری مشهد هر چه میکوبد، به در بسته می خورد.

معضل احداث مراکز اقامتی ارزان قیمت بر روی کاغذ مانده است، زوار به جای اقامت در خانه های مناسب وعده داده شده، زیر چادرها و یا کمپ های فاقد امکانات روزگار می گذرانند.

در دوران صلاحی مثل همکه استاندارهایی که تا کنون در این سرزمین کهن قبای امارت پوشیده اند، مسائل مختلفی مطرح و نقشه هایی روح بخش ارائه شد، اما همه آنها در بن بست کمبود بودجه که 33 سال است خراسان بزرگ و سپس خراسان رضوی از آن رنج می برد، بایگانی شد.

اما هر چه بود نباید از حق گذشت، صلاحی در دوران حضورش در استان، اگر آبی نیاورد کوزه را هم نشکست، صبور و پر طاقت بود و در جلسات با مردم در حضور رسانه ها و یا مدیران بخش خصوصی که بی ملاحظه خواسته اشان را مطرح می کردند با آرامش سخن می گفت و با نگرانی و همدلی قول حل مشکل را می داد.

این دیار طی 33 سال گذشته 11 استاندار و دو سرپرست را به خود دیده است، و معدلی نامناسب در پایداری مقام های عالی دولت دارد، در حالی که همه انتظار دارند، خراسان رضوی و مرکز نامدار و معروفش همیشه درخشان باشد.

این که صلاحی چرا رفت را به پای مصلحت، بالا دستی ها می گذاریم و در حریم شان وارد نمی شویم، اما این که برای مشهد با یک میلیون و حاشیه نشین، سالانه 25 میلیون زائر داخلی و خارجی و استانی که به رغم ظرفیت اقتصادی مناسب با 95 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی و جایگاه سوم صادرات غیر نفتی، قطب کشاوری و دامداری کشور باید افکار بلند مدت داشت به ما مربوط می شود.

مردم استان دوست دارند، ثبات مدیریت و گزینش به سمتی هدایت شود که مشکلات بهتر حل و سرمایه ها و بودجه بیشتر جذب شود.

باید مرزهای مشترک با همسایه ترکمن را با مذاکرات جدی به سامان رساند، برای بحران صنعتی استان گام های محکم تری برداشت و برای کاهش بیکاری بهتر دست به جیب شد، باید برقی کردن راه آهن مشهد تهران را با سرعت بیشتری پیگری کرد و از مدیران قوی تری استفاده کرد، باید تعامل با پارلمان را قوت بیشتری بخشید و باید آن کرد که باید کرد.

یادداشت: محمد ابراهیمی