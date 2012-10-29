هنرمندان تئاتر گلستان دعوت به همکاری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج گلستان با شرکت 11 گروه نمایشی از روز شنبه در شهرهای گرگان و بندرگز آغاز شد و امروز پایان می یابد.

نمایش دعوت به همکاری، داستان وکیلی است که در همه پرونده های خود شکست خورده و تصمیم می گیرد درستکار نباشد، وی به هر ترتیبی که شده پیروز می شود و در همین اندیشه است که مردی وارد دفتر وکالتش می شود.

در این نمایش که احمد زیانی آن را کارگردانی می کند مهدی صمدی و فرزاد شیخ نظری، مینا نامنی، عباس حق نژاد، پگاه طیبی، آزاده اسحاقی و علی شیخ ایفای نقش می کنند.

همچنین نمایش پرتره دو نفره، نوشته و به کارگردانی صمد رحیمی، در دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان گلستان درتالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

این نمایش قصه زن و شوهری است که عاشقانه در حومه شهر زندگی می کنند و با شستن لباس هایی که مرد شهری برایشان می آورد، امرار معاش می کنند.



مرد شهری، در قبال بردن آن ها به شهر، زمینهای آنان را می گیرد و تبدیل به شهرک مدرن می کند و صمد رحیمی، فاطمه احمدی و علی لیاقی، بازیگران این نمایش هستند.



نمایش حسرت ققنوس به نوسیندگی و کارگردانی حسن رجب پور نیز از دیگر نمایش راه یافته به این جشنواره است که داستان جانبازی است که از شروع جنگ وارد جبهه شده و به اسارت در آمده و سالها بعد از جنگ، خسته و دل زده از این دنیای مادی، بر سر دو راهی گرفتار شده که چرا تنها فقط او زنده مانده است؟



محمد ملک هزارجریبی، حمید حبیبی، سید رضا شهریاری، یگانه سادات حسینی، سید رضا حسینی، نوید عقیل شریفی، ایمان زرگرو حسن رجب پور در این نمایش ایفای نقش می کنند.