علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه توانمندی‌های حوزه گردشگری خراسان شمالی همزمان با برگزاری پنجمین گردهمایی معاونین گردشگری کشور در بجنورد برگزار می‌شود.

وی گفت: در این نمایشگاه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری استان، توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری، محصولات و خدمات فعالان عرصه گردشگری و ... معرفی و در معرض نمایش گذاشته می‌شود.

کاظمی اظهار داشت: ‌خراسان شمالی توانمندی و ظرفیت‌های فراوانی در زمینه آیین‌ها و رسوم، ورزش‌های بومی محلی، موزه‌ها، موسیقی سنتی و ... دارد و استفاده درست از این فرصت‌ها، سبب جذب و ماندگاری بیشتر گردشگران در این استان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب پیرامون توسعه گردشگری خراسان شمالی و پس از اعلام آمادگی این استان، میزبانی پنجمین گردهمایی معاونین گردشگری سراسر کشور به خراسان شمالی تعلق گرفت.

این گردهمایی دهم و یازدهم آبان ماه در بجنورد برگزار خواهد شد و در این همایش که 37 معاون گردشگری استان‌های مختلف و مناطق آزاد کشور حضور دارند، آخرین دستاوردهای صنعت گردشگری و پروژه‌های جدید این حوزه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.