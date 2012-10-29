استان البرز نیازمند توجه ویژه مجلس و دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه تقاطع غیر همسطح جانبازان کرج که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد، اظهار داشت: استان البرز به نسبت جمعیت از لحاظ امکانات رفاه و اجتماعی در رتبه بسیار پایینی قرار دارد و نیازمند توجه ویژه ای مجلس و دولت است تا این استان از مشکلات نجات یابد.



وی تصریح کرد: انشا الله با همکاری بین استانداری، شهرداری و شورای شهر در این عمر باقیمانده دولت شاهد آبادانی استان باشیم که نتیجه آن کارهای ارزشمند و زیر بنایی برای مردم است.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: استان البرز 6 هزار شهید و کرج 4 هزار شهید تقدیم این انقلاب کرده است.



اکبریان گفت: امروز جوانان سرافزار و سربلند استان البرز آماده هستند در هر جایی برای این انقلاب جانشان را ایثار کنند.



بزرگترین اعتکاف امسال در استان البرز بود



وی با بیان اینکه بزرگترین اعتکاف سال جاری در استان البرز بود، اضافه کرد: اکثر این افراد جوانان این استان بودند.



نماینده مردم کرج در مجلس افزود: در حال حاضر کارهای فرهنگی خوبی در این شهر در حال انجام است.