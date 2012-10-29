به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر ورزش و جوانان برای میرزاخانی آمده است:

« به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تجارب جنابعالی در امر ورزش و به استناد تبصره 3 ماده 6 اساسنامه فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون کارگری منصوب می‌شوید. لازم است ضمن هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات اقدام کنید.»