به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر ورزش و جوانان برای میرزاخانی آمده است:
« به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تجارب جنابعالی در امر ورزش و به استناد تبصره 3 ماده 6 اساسنامه فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون کارگری منصوب میشوید. لازم است ضمن هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات اقدام کنید.»
میرزاخانی پیش از این در سمتهای معاون و مشاور وزیر کار و امور اجتماعی، دو دوره سرپرست امور اداری و پشتیبانی وزارت کار و کارشناس امور ورزش وزارت کار مشغول به کار بوده است.
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