  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

از سوی وزیر ورزش؛

سرپرست فدراسیون ورزش‌های کارگری منصوب شد

سرپرست فدراسیون ورزش‌های کارگری منصوب شد

در حکمی از سوی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، علی میرزاخانی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر ورزش و جوانان برای میرزاخانی آمده است:

« به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تجارب جنابعالی در امر ورزش و به استناد تبصره 3 ماده 6 اساسنامه فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست فدراسیون کارگری منصوب می‌شوید. لازم است ضمن هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات اقدام کنید.»
 
میرزاخانی پیش از این در سمت‌های معاون و مشاور وزیر کار و امور اجتماعی، دو دوره سرپرست امور اداری و پشتیبانی وزارت کار و کارشناس امور ورزش وزارت کار مشغول به کار بوده است.
کد مطلب 1731018

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