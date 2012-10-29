داتشگاه آزاد اسلامی قزوین می تواند به قطب مکاترونیک تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله افشار یکشنبه شب در بازدید از مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص فعالیت ها و امکانات این مرکز اظهارداشت: مرکز تحقیقات مکاترونیک قزوین را مجموعه ای خوب و با پتانسیل دیدم که ظرفیت و قابلیت رقابت با بهترین دانشگاه های کشور را دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بتوانیم این مرکز را به قطب مکاترونیک کشور و حتی منطقه تبدیل کنیم تا از این طریق راه صدور و فروش دانش فنی و همچنین تبدیل علم به ثروت، هموار شود و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، باید علمی را ترویج دهیم که در نهایت به ثروت منتهی شود و به نظر من این پتانسیل در مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وجود دارد.

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و همچنین رسیدن علم به عمل بیان کرد: طبق جلساتی که با معاون پژوهشی و فن آوری وزارت علوم داشتیم، مقرر شد در هر استانی یک مرکز توسعه و رشد احداث شود تا از این طریق ایده ها به تولید و ثروت منتهی شود.

وی یادآورشد: مرکز رشد و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز با وجود نوپا بودن این نوید را می دهد که در آینده ای نه چندان دور، بسیاری از ایده های ناب را به تولید برساند.

افشار، در خصوص مشکلات دانشجویان ارشد این دانشگاه و مسدود بودن کتابخانه های دیجیتال و منابع خارجی بیان کرد: در حال حاضر با پنج مرکز اطلاعاتی که مسئول این کتابخانه ها هستند قرارداد داریم که چهار مرکز هیچ مشکلی ندارند و طبق ضوابط پرداخت ها به این مراکز انجام می شود اما یکی از این ناشران در سال 2011 خواستار مبلغ دو میلیون دلار بود و مدعی شد که دانشگاه آزاد اسلامی مدت پنج ماه از این منبع استفاده کرده است که ما این ادعا را رد می کنیم؛ بنابراین درگیر مسائل حقوقی با این مرکز هستیم.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی مشکلی برای پرداخت این مبلغ ندارد و با پرداخت پول به این مرکز موافق است، هرچند هم اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی موجود و قیمت ارز باید ببینیم چه طور می توانیم با این مرکز کنار بیاییم.

