اجرای 380 کیلومتر شبکه گاز طبیعی در یزد/ گازرسانی به 61 روستا در دست اجرا

علیرضا پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با این میزان شبکه گذاری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11 درصد رشد داشته است، تاکنون پنج هزار و 909 کیلومتر شبکه گاز در استان احداث شده است.

وی ادامه داد: در هفت ماه اول امسال 12 هزار و 939 مشترک جدید جذب و شش هزار و 364 عدد انشعاب گاز نصب شد.

پیله ور عنوان کرد: با این حساب تعداد مشترکان استان به 288 هزار و 331 مشترک و تعداد انشعابات واگذار شده به 170 هزار و 929 عدد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با بیان اینکه تاکنون 16 شهر و 101 روستای این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، بیان داشت: هم اکنون عملیات گازرسانی به دو شهر و 61 روستا در حال اجراست.

وی تعداد واحدهای صنعتی عمده و جزء متصل به شبکه گاز را بالغ بر سه هزار واحد اعلام کرد.