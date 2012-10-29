بازداشت 100 شرور در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهرام نژادابراهیم گفت: در راستای اجرای تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ و بنابر درخواست شهروندان تهرانی، ماموران زیر مجموعه این یگان اقدام به اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش را اجرا کردند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص پرونده ها و شکایات موجود در کلانتری ها ماموران گشت های انتظامی یگان امداد اقدام به شناسایی محل های جرم خیز و آلوده کردند.

نژاد ابراهیم گفت: با شناسایی محلهای جرم خیز و اماکنی که امکان حضور و تردد متهمان در آن مناطق می رفت، طی 6 ماه گذشته ماموران یگان امداد پلیس پایتخت موفق به شناسایی تعداد زیادی از آنها شده و مشخص شد که این افراد شرارت های نظیر ایجاد اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی مستانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت دارند.

جانشین فرمانده یگان امداد افزود: این متهمان با اقدامات خلافکارانه خود آرامش شهروندان را بر هم زده و باعث اخلال در نظم عمومی شده بودند که با اجرای طرح امنیت محله محور به سزای اعمال خود رسیده و پس از بازداشت برای سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.