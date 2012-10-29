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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

بازداشت 100 شرور در پایتخت

بازداشت 100 شرور در پایتخت

جانشین فرمانده یگان امداد پایتخت از دستگیری 100 شرور در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهرام نژادابراهیم گفت: در راستای اجرای تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ و بنابر درخواست شهروندان تهرانی، ماموران زیر مجموعه این یگان اقدام به اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش را اجرا کردند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد در خصوص پرونده ها و شکایات موجود در کلانتری ها ماموران گشت های انتظامی یگان امداد اقدام به شناسایی محل های جرم خیز و آلوده کردند.

نژاد ابراهیم گفت: با شناسایی محلهای جرم خیز و اماکنی که امکان حضور و تردد متهمان در آن مناطق می رفت، طی 6 ماه گذشته ماموران یگان امداد پلیس پایتخت موفق به شناسایی تعداد زیادی از آنها شده و مشخص شد که این افراد شرارت های نظیر ایجاد اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی مستانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت دارند.

جانشین فرمانده یگان امداد افزود: این متهمان با اقدامات خلافکارانه خود آرامش شهروندان را بر هم زده و باعث اخلال در نظم عمومی شده بودند که با اجرای طرح امنیت محله محور به سزای اعمال خود رسیده و پس از بازداشت برای سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 1731040

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